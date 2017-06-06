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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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С ветерком мимо пробок

00:01 / Спорт
Людей, сменивших автомобиль на велосипед, становится все больше
Автор фото: Елена Серебрякова | С ветерком мимо пробок
Фото автора.

Тысячи рязанцев приняли участие в «Велопараде-2017». И даже ненастная погода не помешала любителям здорового образа жизни выйти на старт. Они смогли проехать по центру города от кремля до ТРЦ «М5 Молл».

Общая протяженность дистанции составила примерно шесть километров. На время движения колонны движение транспорта было частично перекрыто. Для любителей двухколесных «коней» ехать по центральным улицам Рязани с комфортом – конечно, редкая радость. В обычный день вдоль мчащихся автомобилей крутить педали осмелятся самые бесстрашные. А большинство предпочтет катиться по тротуарам, объезжая многочисленных прохожих. Но, вопреки отсутствию в нашем городе развитой инфраструктуры для велосипедистов, их с каждым годом становится все больше. Например, Григорий Зенкин катается очень давно и знает все прелести велосипедного передвижения.

– Это свобода и независимость: от денег, от бензина, от времени, от людей. Велосипед – это 4-кратное ускорение времени. При этом практически всегда можно достичь цели, легко объехать все препятствия. Если бы были еще и велодорожки, то многие люди давно бы пересели на велотранспорт, – говорит Григорий. – Еще одна проблема – пока мало в Рязани удобных велопарковок. У меня на работе она есть, но настолько ненадежная, что я и сотрудники пристегивали велосипеды к железным заборам и арматуре у стены. И оставлять без риска велосипед нельзя нигде! У меня на глазах пытались украсть мой, но я успел спугнуть. В итоге заметил, что все-таки украли велокомпьютер.

И, тем не менее, улицы Рязани все больше наполняются крутящими педали людьми. Велосипед прочно обосновывается в жизни многих. И количество участников ежегодных массовых велозаездов подтверждает это.

– Четыре поколения рязанцев сегодня отказались от телевизора и автомобилей в пользу здорового образа жизни, – отметила на финише участница велопарада, заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова. – Так нужно делать всем: причем не только кататься на велосипеде, но и заниматься другими видами спорта.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева поблагодарила участников заезда за поддержку всех спортивных инициатив и массовость.

Екатерина Будорагина с удовольствием вышла на старт велопарада. Для нее это не только возможность активно провести выходной, но и встретиться с друзьями.

– Я неожиданно для себя встретила здесь много знакомых лиц. Люди приехали семьями. Это говорит о том, что такие массовые спортивные праздники объединяют, дарят радость, – отметила девушка. – Сама я, бывает, катаюсь на велосипеде в ЦПКиО. Там хорошие дорожки, но их, к сожалению, делят и бегуны, и любители роликовых коньков, и прохожие, и велосипедисты, и мамочки с колясками… От души там не покатаешься. Конечно, хотелось бы, чтобы по всему городу были проложены специальные велодорожки. Потому что ехать вот так спокойно и комфортно, никому не мешая, как на велопараде, – это счастье.

На финише велосипедистов ждала развлекательная программа. Организаторы провели для всех собравшихся конкурсы: на ловкость, на скорость, на медлительность, на творчество... Самые сильные велосипедисты поднимали своих «железных коней» одной рукой. Кроме того, были вручены два велосипеда самым везучим победителям конкурса, которые выбирались случайным образом. Одним из них стал 15-летний Владимир Бакунин, который участвовал в велопараде впервые.

– Рад, что мне так повезло! – поделился впечатлениями парень. – Катаюсь я с раннего детства. Самим велоспортом я не особо увлекаюсь, для меня велосипед – обычное развлечение и средство передвижения. Велосипед я немного переделаю и отдам маме. Велопарад мне понравился, даже несмотря на хмурую погоду. Здорово, что на финише можно было получить воду, поучаствовать в забавных конкурсах. Отличный спортивный праздник получился!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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