Победный дубль

Рязанские волейболисты-пляжники уверенно начали чемпионат ЦФО на первом этапе, который прошел в Орле

В Орле прошел первый этап чемпионата ЦФО по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. В этом году чемпионат проводится в четыре этапа.

Первый этап чемпионата – «Кубок Победы» – проводился в Орле третий раз. В женской части турнира приняли участие четыре команды, в том числе рязанский дуэт Юлия Головина / Ирина Кузовникова. Женщины играли по круговой системе. Рязаночки выиграли все свои три матча со счетом 2:0 и уверенно заняли первое место.

– Борьба была только в начале каждой партии. Затем наша пара, которая сейчас на ходу, включала «форсаж» и уходила от соперниц на приличное расстояние. Максимальное количество очков в партии, которое удалось набрать соперницам в игре с рязанками – 12, в большинстве же из десятка не выпустили, – рассказывает тренер сборной области по пляжному волейболу Сергей Кузнецов.

В мужской части турнира за «Кубок Победы» боролась дюжина коллективов, в том числе рязанский тандем Александр Абрамов / Дмитрий Исаев.

– Это был первый выход на песок нашей пары в сезоне. В Рязани мы провели только одну тренировку. Турнирный путь наших ребят получился более сложным, чем у девчонок. Из четырех проведенных игр две закончились победой рязанцев со счетом 2:1 при разнице в партиях в 2-4 очка. Финал против тульской пары братьев Картавенко Александр Абрамов и Дмитрий Исаев провели на подъеме, выиграв решающий поединок в двух партиях – 21:12 и 21:16, – рассказывает Сергей Кузнецов.

Рязанские дуэты Юлия Головина / Ирина Кузовникова и Александр Абрамов / Дмитрий Исаев с третьей попытки выиграли «Кубок Победы» в Орле, став победителями I этапа чемпионата ЦФО-2017. Второй этап пройдет 16-18 июня в Брянске.

В Рязани сезон пляжного волейбола откроется 3-4 июня. На песчаных площадках ТРЦ «Премьер» 3 июня пройдет турнир среди школьников, посвященный Дню защиты детей. Взрослые волейболисты сыграют здесь же 4 июня. Ожидается, что в Рязань приедут команды из городов и районов нашей области, а также пары из Подмосковья и ближайших регионов. Так что при любой погоде будет жарко.

Начало обоих турниров в 10.00.

Александр Кащеев