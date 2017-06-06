15:36 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
183

Сильные духом

00:01 / Спорт
Что заставляет человека с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом?
Сильные духом

В чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в г. Курске, участвовали 162 спортсмена из разных регионов страны.

Рязанскую область на этих соревнованиях представлял воспитанник михайловской ДЮСШ «Метеор» Даниил Пак (весовая категория 49 кг). И хотя по итогам соревнований Даниил не занял призового места, но зато выполнил требования и условия для присвоения первого спортивного разряда.

– На тренировках я отжимал штангу весом 110 килограммов, а вот в решающий момент взял только 98, – с сожалением сказал Даниил. – Подвела техника, вот над этим обязательно поработаю.

– Обрати внимание на общефизические упражнения, – посоветовал ему директор Михайловского экономического колледжа-интерната Вячеслав Медведев. – В сочетании с силовыми занятиями они укрепляют мышечную систему штангиста.

Вячеслав Николаевич Медведев, директор образовательного учреждения, постоянно интересуется спортивными успехами студентов, лично вникает в их спортивные проблемы. Занимался греко-римской борьбой, профессиональный тренер-преподаватель, он убежден, что физическая культура – один из важных аспектов воспитания и развития личности. Поэтому в экономическом колледже спортивному направлению уделяется большое внимание. Студенты занимаются различными видами как олимпийских, так и паралимпийских дисциплин. В течение года проводятся фестивали паралимпийского спорта, на которые приезжают известные российские спортсмены поделиться своими умениями и опытом.

Спортом Даниил Пак стал заниматься только тогда, когда поступил в Михайловский экономический колледж-интернат. А до этого с четырехлетнего возраста воспитывался в Болховском детском доме-интернате Орловской области.

– Моим детским увлечением было художественное рисование и портретная живопись, – рассказывал он. – Однако все время тянуло к спорту, хотелось испытать себя, проверить свои физические данные. Друзья посоветовали учиться в Михайлове, здесь созданы прекрасные условия для инвалидов-колясочников.

В первой половине дня Даниил изучает экономику и бухгалтерский учет. Тренировки – пять раз в неделю, вначале разминочные занятия, затем комплекс упражнений с пятнадцатикилограммовыми гантелями, двухпудовыми гирями и неоднократные подходы к штанге. Помимо пауэрлифтинга, он еще посещает в ФСК «Метеор» секцию плавания и армрестлинга.

– Спорт сделал меня уверенным и сильным не только физически, но и духовно, – признался Даниил. – Я поставил цель – достичь спортивных вершин и стать паралимпийцем. В будущем хотел бы профессионально заниматься штангой.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Победный дубль

С ветерком мимо пробок

В составе ХК «Рязань» – новый защитник

Поэзия творчества
В рязанской галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка Эвелины Поздняковой
Задачи профессионального роста
Как в Михайловском районе создаются условия для развития плавания
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Для технологического роста
Продолжится модернизация рязанской промышленности
Общество
Плюс инвестиции
Власти региона продолжают работу по продвижению рязанских товаров на рынке
Общество
Развиваем туризм
Подписано Соглашение о сотрудничестве региона с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
Общество
Товары – за рубеж
Развиваем экспортную инициативу
Общество
Сотрудничество продолжится
Люди, независимо от места жительства, должны получать современные банковские услуги
Общество
Стратегия для Рязанщины
В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития
Общество
Материнский капитал: нужно продолжение
Николай Любимов предложил предоставлять пособие и при рождении первенца
Общество
Неделя глазами экспертов
Инициатива
Городская среда – в наших руках
«Симфонию Победы» создаем вместе
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Запланированная экскурсия
Светлана Максимова
Читатель - газета
Как получить справку, не выходя из дома
Читатель - газета
На пляж – с комфортом
Читатель - газета
В поддержку предпринимателей
Актуально
Минздрав уберет со столов нейодированную соль
Ведомство подготовило законопроект, направленный на снижение количества заболеваний щитовидной железы в стране
Актуально
Банкоматы будут знать клиентов в лицо
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности
Эхо события
Рясское поле
стало местом созидательной деятельности для людей, влюбленных в Ряжск
Ирина Сизова
Общество
По маршруту памяти
Автоклуб «КолобкОФФ» провел десятую патриотическую акцию «Дорогами войны»
Люди дела
Крестьянское подворье на новый лад
Чем удивляют современные фермеры?
Анна Добролежа
Культура
История в документах и фотографиях
В Рязанском областном суде открылась музейная экспозиция
Культура
Поэзия творчества
В рязанской галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка Эвелины Поздняковой
Спорт
С ветерком мимо пробок
Людей, сменивших автомобиль на велосипед, становится все больше
Елена Серебрякова
Культура
Два поколения на одной сцене
Как прийти к взаимопониманию и решить противоречия отцов и детей?
Закон
Долг платежей требует
Когда они не поступают вовремя, приходят судебные приставы
Общество
Тесное сотрудничество
Рязанским студентам-медикам предложили вакансии во Владимирской области
Елена Серебрякова
Наши новости
«Рязанские ведомости» объявили конкурс «Вместе!»
Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/rvedomosti)
Наши новости
Награда нашла фермера
Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских производителей сыра
Михаил Скрипников
Наши новости
Самый первый документ
В областном клиническом перинатальном центре в Международный день защиты детей состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении
Анна Добролежа
Наши новости
Большое молоко
Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов России по производству этой продукции
Ищу маму
Ищу маму
Экология
О чем рассказали деревья
ученикам Высоковской школы Рыбновского района
Лада Петрова
Люди. Годы. Жизнь
Соратники-однополчане
Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына
Встречи с природой
Сила жизни
Иван Назаров
Точка на карте
Колыбель вениза, «амбарные выселки» и Лев Толстой на утюге
В старинном селе Кадомского района сохраняется связь времен
Димитрий Соколов
Фотовзгляд
Спортивные каникулы
Фото Александра Королева
Мир увлечений
Нежный взор и яркий узор
Авторские матрешки художницы Елены Смирновой красуются в домах туристов из России, Китая, Европы и США
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы