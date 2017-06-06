Сильные духом

Что заставляет человека с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом?

В чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в г. Курске, участвовали 162 спортсмена из разных регионов страны.

Рязанскую область на этих соревнованиях представлял воспитанник михайловской ДЮСШ «Метеор» Даниил Пак (весовая категория 49 кг). И хотя по итогам соревнований Даниил не занял призового места, но зато выполнил требования и условия для присвоения первого спортивного разряда.

– На тренировках я отжимал штангу весом 110 килограммов, а вот в решающий момент взял только 98, – с сожалением сказал Даниил. – Подвела техника, вот над этим обязательно поработаю.

– Обрати внимание на общефизические упражнения, – посоветовал ему директор Михайловского экономического колледжа-интерната Вячеслав Медведев. – В сочетании с силовыми занятиями они укрепляют мышечную систему штангиста.

Вячеслав Николаевич Медведев, директор образовательного учреждения, постоянно интересуется спортивными успехами студентов, лично вникает в их спортивные проблемы. Занимался греко-римской борьбой, профессиональный тренер-преподаватель, он убежден, что физическая культура – один из важных аспектов воспитания и развития личности. Поэтому в экономическом колледже спортивному направлению уделяется большое внимание. Студенты занимаются различными видами как олимпийских, так и паралимпийских дисциплин. В течение года проводятся фестивали паралимпийского спорта, на которые приезжают известные российские спортсмены поделиться своими умениями и опытом.

Спортом Даниил Пак стал заниматься только тогда, когда поступил в Михайловский экономический колледж-интернат. А до этого с четырехлетнего возраста воспитывался в Болховском детском доме-интернате Орловской области.

– Моим детским увлечением было художественное рисование и портретная живопись, – рассказывал он. – Однако все время тянуло к спорту, хотелось испытать себя, проверить свои физические данные. Друзья посоветовали учиться в Михайлове, здесь созданы прекрасные условия для инвалидов-колясочников.

В первой половине дня Даниил изучает экономику и бухгалтерский учет. Тренировки – пять раз в неделю, вначале разминочные занятия, затем комплекс упражнений с пятнадцатикилограммовыми гантелями, двухпудовыми гирями и неоднократные подходы к штанге. Помимо пауэрлифтинга, он еще посещает в ФСК «Метеор» секцию плавания и армрестлинга.

– Спорт сделал меня уверенным и сильным не только физически, но и духовно, – признался Даниил. – Я поставил цель – достичь спортивных вершин и стать паралимпийцем. В будущем хотел бы профессионально заниматься штангой.

Александр Федосеев