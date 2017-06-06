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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Задачи профессионального роста

00:01 / Спорт
Как в Михайловском районе создаются условия для развития плавания
Задачи профессионального роста

Плавание для Михайлова – сравнительно молодой вид спорта. Плавательный бассейн в районе появился всего лишь семь лет назад, когда был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор». Тогда и было образовано отделение плавания, где сейчас занимаются сто пятьдесят мальчишек и девчонок.

Тренируют юных спортсменов квалифицированные инструкторы Ирина Шишкова, Вера Савинова, Виктор Медведев и Роман Кожин. Благодаря их стараниям михайловские ребята стали осваивать различные стили плавания. Недавно в плавательном бассейне ФСК «Метеор» прошло открытое первенство спортшколы по плаванию. В нем участвовало более 170 юных пловцов Рязанской области и Подмосковья.

– На соревнованиях в Михайлове мы бывали неоднократно, – рассказал мне представитель родительского комитета рыбновского ФСК «Звезда» Михаил Лимонов. – В этот раз мой сын Степан завоевал три золотые медали, и я очень рад, что он выбрал именно этот вид спорта, который формирует характер и укрепляет физические данные. Хочу также отметить успешное выступление нашей воспитанницы Екатерины Кузиной, лучшим в своей возрастной группе был наш рыбновский пловец Антон Бобров. Этот мальчишка занял первое место в эстафетном плавании и в брассе. После заплыва я побеседовал с ним. Он рассказал, что ему четырнадцать лет, плаванием занимается пятый год, постоянно участвует в соревнованиях, к которым готовится основательно. На этих соревнованиях большинство спортсменов выполнили нормативы для присвоения спортивных разрядов.

– Плавание развивается и в Рязанской области, и у нас в Михайлове, – с удовольствием констатировал директор ФСК «Метеор» Дмитрий Медведев. – Сначала ребята приходили к нам просто учиться плавать, а теперь мы поставили цель выводить их на серьезный профессиональный уровень. Потенциал, на мой взгляд, для этого имеется: неплохие результаты показали Данила Гайворонский, Максим Николаев, Никита Донских, Данила Субботин, Андрей Гуторов, Никита и Станислав Горечкины. В одиночных заплывах Алина Полетаева заняла первое место, Екатерина Малкки – второе.

– Надо как можно чаще проводить соревнования по плаванию и самим активнее участвовать в спортивных мероприятиях, проводимых другими спортшколами, – поддержала директора ведущий «метеоровский» инструктор по плаванию Ирина Шишкова. – Без соревнований нет спортивного роста, дух соперничества и вкус завоеванной победы закаляет спортсмена.

Задача подготовки профессиональных пловцов, поставленная михайловскими работниками физкультурно-спортивного комплекса, заслуживает особого внимания. За семь лет «метеоровскими» инструкторами накоплен богатый опыт, не говоря о прекрасной материально-технической базе. Отделение плавания – одно из самых многочисленных. Надо также сказать, что в Михайловском районе существует еще один плавательный бассейн. В 2014 году в селе Грязное была построена новая школа с современными спортивными залами и просторным бассейном. Сельские дети получили уникальную возможность три раза в неделю заниматься плаванием. Кролю, брассу и баттерфляю их учит заслуженный тренер-инструктор по плаванию, мастер спорта СССР Галина Кознова. И в других населенных пунктах района намечено строительство современных образовательных учреждений, где будут плавательные бассейны. А пока на открытом первенстве повышался уровень спортивного мастерства участников, определялись сильнейшие пловцы, происходил обмен опытом между спорт­сменами и тренерами. Прощаясь, они говорили друг другу: «До скорых встреч на следующих соревнованиях!».

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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