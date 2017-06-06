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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Крестьянское подворье на новый лад

00:01 / Люди дела
Чем удивляют современные фермеры?
Автор фото: Анна Добролежа | Крестьянское подворье на новый лад
Фото автора.

Пронский и Скопинский районы – адреса очередного пресс-тура, организованного министерством сельского хозяйства и продовольствия области. Предприниматели, которых посетили журналисты, – победители конкурса грантов, проведенного региональным минсельхозом в прошлом году, и участники конкурса этого года.

Индеец Гусев в ответе за продажу

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) шагают в ногу со временем. Такие понятия, как бренд, входящий и исходящий маркетинг, уже давно вошли в их обиход.

Семейная животноводческая ферма Дзюменко в деревне Мамоново Пронского района, которую журналисты посетили первой, выбрала для продвижения своей продукции бренд «Индеец Гусев». В нем упоминается сразу два вида птицы, выращиваемой на ферме: индейка (порода Биг-6) и гусь (Линда). Помимо этого, Дзюменко разводят бройлеров, несушек и перепелов.

Экскурсию по ферме для нас провел предприниматель Роман Дзюменко. Москвич, выпускник Тимирязевской академии, он решил создать свою ферму. Земли Пронского района подошли для этих целей, и он приобрел полуразрушенную овцеферму в деревне Мамоново.

В 2016 году семья Дзюменко получила на развитие КФХ грант министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в размере 7,619 миллиона рублей. Эти средства были направлены на приобретение 1000 голов племенных гусят, реконструкцию зданий и покупку оборудования.

Новая современная техника стала украшением фермы. Это машины для заготовки сена, оборудование для кормоцеха. За работой обновленного инкубатория следит оператор Андрей Остапенко. Вместе с семьей он переехал работать на ферму Дзюменко из Луганска. Андрей следит за работой аппаратов по искусственному выводу молодняка с помощью компьютера в небольшом офисе инкубатория. Когда резко понижается температура или влажность, у техники есть 2 минуты на устранение неполадок. Если автоматически решить проблему не удается, в инкубатории срабатывает голосовая сигнализация и в дело вступает оператор.

Покупка нового оборудования помогла расширить производство. Раньше ферма закупала яйца и птенцов, а благодаря гранту смогла создать предприятие полного цикла.

Ферма Дзюменко – семейная, поэтому в рабочем процессе участвуют все, даже дети. На ферме им раздолье. Мальчуганы с радостью помогают взрослым и с неиссякаемым любопытством заглядывают в клетки к маленьким гусятам и цыплятам. А если трактор поедет в поле – их счастью нет предела.

– Когда Роман сказал, что собирается оставить работу в офисе и начать заниматься сельским хозяйством, я была беременна третьим ребенком. Идея с фермой была неожиданной, но на семейном совете мы решили попробовать, – говорит жена Дзюменко Ирина. – Сначала нам было очень сложно, но потом мы поняли, что идем в правильном направлении: у нас появились добросовестные работники, мы получили грант. И вот уже третий год мы занимаемся птицеводством.

В планах Дзюменко организовать кооперацию на местном рынке, которая позволит увеличить производство, ассортимент и создать возможности заработка для местного населения без высоких затрат.

Скопинский фермер против санкций

Дальше наш путь лежит к крестьянскому (фермерскому) хозяйству Эдика Мардяна, в село Затворное Скопинского района. Энергичный глава КФХ встретил журналистов в парадном костюме. Мардян, физик по образованию, жил и работал в Москве. Животноводством решил заняться на пенсии. Рязанскую область для фермерства он выбрал, потому что это родина его любимого поэта Сергея Есенина.

– Я хочу, чтобы наша Россия была сильным, процветающим государством, чтобы никто не мог разговаривать с ней на языке ультиматумов! – говорит фермер.

Свои слова он тут же подтвердил делом, показав гостям свою ферму. Уже второй год Мардян занимается овцеводством (516 голов) и молочным животноводством (56 коров). В ближайших планах открытие цеха по переработке молока, производству сметаны, сыров. Продукцию Мардян будет реализовывать на ярмарках и в магазинах региона, чтобы в первую очередь обеспечить экологически чистыми продуктами жителей региона.

В этом году Мардян подал заявку для участия в конкурсном отборе на получение гранта в поддержку начинающих фермеров. На средства гранта он планирует приобрести около 30 коров.

Зарубежная птица мулард

Николай Цветков – опытный фермер. Он уже имел птицеферму в Воронежской области, а в 2015 году создал малое хозяйство в селе Корневое Скопинского района.

КФХ Цветкова специализируется на выращивании кур-несушек, бройлеров, гусят, индюшат, утят. Молодняк продают на выращивание местному населению и предпринимателям по всей области.

За 10 лет занятия птицеводством Николай Цветков изучил много информации и даже ездил за границу, чтобы знакомиться с опытом иностранных коллег. Во Франции Николай узнал о новой породе птиц – мулардах. Это смесь утки с индоуткой. Мясо этой птицы постное и сочное. В выращивании муларды очень удобны и экономичны: 70 процентов их рациона – трава, они нешумные и не доставляют хозяевам хлопот.

В России Цветков одним из первых стал выращивать мулардов. Сначала было сложно продавать мясо и молодняк неведомой птицы, но, познакомившись с ее преимуществами, народ охотно начал их приобретать. Особенно диетическое и экологически чистое мясо подходит для ребятишек.

Единственный минус мулардов – они не размножаются естественным путем: их можно получить только в лаборатории. Николай Цветков заказывает их оплодотворенные яйца в Венгрии и Чехии. В планах у фермера – создать предприятие полного цикла.

Помимо мулардов, Цветков занимается выращиванием несушек (пород Ломан, Белая супер ник, Чешский доминант), бройлеров (Кобб), гусят (Крупная серая), индюшат (Биг-6) и утят (пород Пекинская, Башкирская, Голубой фаворит, Агидель). В 2016 году он получил грант на развитие от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 1,5 миллиона рублей, на которые приобрел поголовье птицы.

Так что нашим фермерам есть и чем удивить, и что поставить на прилавки.

До 30 миллионов на развитие

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области ежегодно проводит конкурс грантов среди начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В этом году свои бизнес-проекты на суд экспертов представили 37 начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и 8 семейных животноводческих ферм.

Развитие малых форм хозяйствования на селе – приоритетное направление работы правительства области. В этом году на поддержку начинающих фермеров планируется направить 24,2 миллиона рублей (из них 23 миллиона – за счет федерального бюджета). На развитие семейных животноводческих ферм – 46,9 миллиона рублей (из них 44,6 миллиона будет привлечено из федерального бюджета).

Победители конкурсного отбора среди начинающих фермеров смогут получить гранты на развитие до 3 миллионов рублей. Лучшие проекты, направленные на развитие семейных животноводческих ферм, могут претендовать на поддержку в пределах 30 миллионов рублей.

В настоящее время министерство сельского хозяйства и продовольствия области проверяет предоставленные документы на соответствие условиям конкурса. Затем на заседаниях конкурсных комиссий будут определены лучшие бизнес-проекты.

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров реализуются в регионе с 2012 года. Семейные животноводческие фермы впервые получили гранты в 2015 году.

Всего по грантовой поддержке было выделено 210,7 миллиона рублей. Было создано около 300 рабочих мест, увеличилось валовое производство продукции сельского хозяйства в КФХ. По итогам 2016 года рязанскими фермерами произведено продукции на сумму 3,8 миллиарда рублей. Это в 2,6 раза больше аналогичного показателя пятилетней давности. Доля КФХ в общем объеме производства сельхозпродукции в регионе за 5 лет возросла в полтора раза.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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