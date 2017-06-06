По маршруту памяти

Автоклуб «КолобкОФФ» провел десятую патриотическую акцию «Дорогами войны»

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы выезжал и экипаж «Рязанских ведомостей». По традиции автопробег проходил по самым отдаленным районам Рязанской области – Ермишинскому и Кадомскому…

Место встречи изменить нельзя

Для меня эта поездка стала восьмой. В ней приняли участие наши практиканты-студенты выпускного курса кафедры журналистики: Мария Жарикова и Никита Ксенофонтов, а также редакционный водитель Артем Щербаков. Погода дождливая, холодно. Не передумала бы молодежь ехать…

Ребята позвонили за полчаса до назначенного времени сбора: «Мы на площади Победы. Машин пока немного. Может, место встречи перенесли?»

Пришлось объяснять молодым коллегам, что участники автопробега чаще всего регистрируются заранее, через Интернет. Ожидается, что в акции примут участие около 30 машин.

Организаторы заранее проделывают большую работу по уточнению адресов и наличию списка, предоставленного районными ветеранскими организациями. В этом году автоклубу «Колобкофф» активно помогали девушки автоклуба «Ночные ведьмы».

Уже на месте обращаю внимание на то, что незнакомых лиц много. Один из новичков – Евгений Мысов, работает на заводе «Тяжпрессмаш». Об акции узнал из соцсетей. Решил присоединиться и хотя бы таким образом отблагодарить свидетелей страшной войны за мужество и стойкость. «Боюсь, что у моих детей такой возможности уже не будет»…

Перед отъездом – брифинг

Участие в нем партнеров акции, ветеранов, фотографирование, возложение цветов к Вечному огню мемориала Победы давно стало традиционным. Для генерального директора группы компаний «Барс» Александра Лемдянова (в этом году участниками акции стали три экипажа компании) это уже своего рода ритуал. 8 мая в течение 10 лет так начинается утро его дня рождения.

– Среди ветеранов, которых мы сегодня планируем навестить, не только фронтовики, но и вдовы участников войны, узники концлагерей, ветераны трудового фронта. У каждого из них своя биография, но всех свидетелей тех далеких лет объединяют годы военного лихолетья. Нам предстоит непростая, но очень важная миссия – донести до тех, кто остался, благодарность нашего поколения, – говорит президент автоклуба «КолобкОФФ» Павел Лютов.

С ним единодушны и фронтовик Дмитрий Черничкин, и председатель областного общества ветеранов Николай Ткач, ежегодно принимающий участие в поездке.

После инструктажа короткая команда: «По машинам!» Автомобили с символикой патриотической акции в сопровождении машины ГАИ друг за другом выезжают из города. Их значительно больше, чем прогнозировали организаторы, – более 40 машин.

Все участники акции отправились в эту поездку не случайно. Великая Отечественная война прошла в нашей стране через каждую семью.

Именно эта сопричастность стала для нашего экипажа, как и для других, отправной точкой, связью годов сороковых прошлого столетия и дней сегодняшних. Например, у Никиты Ксенофонтова прадед бил врага на подступах к Ленинграду. Получив тяжелые ранения, скончался в госпитале, похоронен на Пискаревском кладбище. Родной брат бабушки Павел Андреевич Галкин, летчик морской авиации, воевал на северных рубежах страны. За участие в уничтожении немецких подводных лодок в 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза…

Война не обошла стороной и мою семью, и семьи Марии и Артема.

Маршруты определены

Чем дальше от Рязани, тем хуже асфальт, но живописнее виды: излучина реки Цны, бескрайние поля, уходящие за горизонт.

В базовом лагере, пока организаторы были заняты распределением адресов, пообщались с участниками акции. Оказалось, что сюда приехали не только ребята из нашего региона, но и волонтеры из Нижегородской и Московской областей. Многие взяли с собой детей, чтобы те смогли услышать рассказы о событиях фронтовых лет «из первых уст».

По маршрутному листу, выданному нашей команде (вместе с нами по адресам маршрутного листа выезжали еще два экипажа), нам предстояло навестить и вручить подарки от редакции и партнеров акции четверым фронтовикам.

Первый визит в село Надежка, к Василию Петровичу Федоткину. На майские праздники дома у Василия Петровича многолюдно. Они с супругой воспитали пятерых детей, а теперь дети, внуки и даже правнуки приехали в гости.

О героях былых времен

Василий Петрович был призван на фронт осенью 1943 года семнадцатилетним. На лошадях призывников отправили в учебную часть под Шилово. В мае пешком по разбитым дорогам – в Белоруссию. В дороге Василий заболел малярией. Идти ему помогали товарищи, подхватив солдата под руки. В районе Бреста молодое пополнение расформировали. Василий попал в военно-понтонную бригаду инженерного батальона. Боевое крещение принял во время форсирования реки Березины, где их батальон под обстрелами противника наводил понтонные мосты.

Ветеран вспоминает, что сложные ситуации возникали нередко. Так, во время форсирования реки Нарев понтонщики попали под шквальный огонь. Батальон нес большие потери. Мост разбомбили, а плот Федоткина понесло вниз по течению, в сторону немецких позиций. Через километр понтон стукнулся о сваи разрушенного моста, его прибило к берегу. К своим Василию пришлось пробираться под пулями. Он участвовал в наведении переправ через реки Вислу, Одер, канал Одер – Шпрея. Войну закончил на Эльбе в звании сержанта. Охранял мост в Потсдаме, дошел до Берлина. Судьба хранила Василия Петровича. Только вот расписаться на стенах Рейхстага фронтовику не удалось. Командир приказал ему оставаться рядом с машиной…

У Василия Петровича пять боевых наград, в числе которых ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Дом Клавдии Ильиничны Тюриной нашли без труда. Побеседовать лично не довелось. Внук объяснил: «Бабушка плохо себя чувствует – спит». Мы передали ему гостинцы и наши пожелания доброго здоровья Клавдии Ильиничне.

Что касается военной биографии Клавдии Ильиничны, то в районном совете ветеранов нам рассказали, что она ушла на фронт в 1942 году 19-летней. Окончив курсы радистов-телеграфистов, служила на Кавказе. До конца войны осуществляла связь командования с центральным штабом в Москве.

Навестили мы и Федора Ефимовича Пименова. Опираясь на трость, он встретил нас во дворе дома.

Ветеран рассказал, как фронтовыми дорогами прошел Дальний Восток. Участвовал в боях с японцами. Только в 1950-м вернулся в Ермишь. «Родина позвала», – говорит ветеран.

Федор Ефимович поблагодарил нас, что приехали. Голос у него негромкий. Видно, что ему тяжело разговаривать. Сил уже не хватает дойти до родного брата Николая, живущего на соседней улице. Он тоже фронтовик. Видятся братья редко. В основном перезваниваются. За ними ухаживают близкие родственники.

Неподалеку от Федора Ефимовича живет Иван Павлович Липаткин.

Воспоминания, связанные с войной, для него – повод для грусти. В Польше он получил тяжелое ранение. Осколки попали в руки и ноги. Некоторые прошли насквозь, но один остался.

Иван Павлович живет один. У него две дочери, которые давно уже перебрались в Санкт-Петербург. Одна из них недавно приезжала его навестить. В доме – чисто, все на своих местах. Со стены смотрит портрет Ивана Павловича с фронтовыми наградами. Рядом – откидной календарь, георгиевские ленточки и самодельные детские открытки с надписью: «Дорогому ветерану Великой Отечественной войны»…

Все наши ветераны нуждаются в заботе. Всем необходимы внимание и общение. И не только в праздники, но и повседневно. Свидетелей былых боев с каждым днем становится меньше. На сегодняшний день в Ермишинском районе, где побывал экипаж «РВ», их осталось тринадцать…

Лада Петрова

Мария Жарикова

Никита Ксенофонтов

Фото авторов