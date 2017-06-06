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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рясское поле

00:01 / Эхо события
стало местом созидательной деятельности для людей, влюбленных в Ряжск
Рясское поле

Ученикам Ряжской школы № 1 повезло – для них необычную экскурсию по так хорошо знакомому зданию их учебного заведения провел вице-губернатор области Сергей Филимонов. И рассказал ребятам о том, что их школьному дому с высокими потолками, гулкими коридорами и просторными высокими окнами в этом году ровно 100 лет. И строилось здание столетие назад именно для гимназии. Ряжская гимназия сделала всего один выпуск гимназистов и стала советской школой. Сколько хороших, талантливых, замечательных людей здесь училось у столь же замечательных педагогов. Обо всем этом Сергей Владимирович написал вышедшую недавно книгу и представил ее сегодняшним учащимся школы №1 города Ряжска.

Здесь совсем недавно состоялись 13-е краеведческие чтения памяти известного общественного и церковного деятеля В.И. Гаретовского. И необычная экскурсия стала частью их программы. Открывались чтения торжественно в Ряжском краеведческом музее. Праздничное богослужение, посвященное открытию чтений, состоялось в Успенской церкви города Ряжска. А в школе прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию российской революции. Открыл ее глава администрации Ряжского района А.В. Насонов. В этот раз в чтениях принял участие целый десант известных в области и за ее пределами историков, преподавателей рязанских вузов, занимающихся изучением событий 100-летней давности. Заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор А.Ф. Агарев, профессор Рязанского филиала Московского института культуры Л.В. Чекурин, руководитель Рязанского исторического общества, доктор исторических наук П.В. Акульшин, специалист по истории Российской армии, доктор исторических наук И.Н. Гребенкин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и философии РГРТУ А.С. Соколов, профессор РГУ, доктор исторических наук Ю.В. Гераськин – все эти известные и уважаемые люди стали участниками чтений, большого и очень непростого разговора об истории российской революции. Свою лепту в историю событий, которым в этом году исполняется ровно 100 лет, внесли и краеведы из Ряжского района, любители истории, исследователи, только начинающие свою работу по изучению прошлого родного края.

Без сомнения, самым ярким событием 13-х Гаретовских чтений стало открытие памятной доски писателю Ивану Макарову на здании Ряжской школы №1. С 2007 года в городе, на его исторических зданиях, установлено уже 20 памятных знаков, связанных со значимыми событиями, прославившими Ряжск людьми.

Иван Макаров тоже был выпускником Ряжской гимназии, имя его вписано в историю русской литературы, а в этом году исполняется 80 лет его трагической гибели. Ряжцам имя Ивана Макарова особенно дорого, потому что большинство героев его книг – повестей, романов, рассказов – ряжцы. Ряжская деревня во всей полноте постигших ее перемен и потрясений в годы революции и Гражданской вой­ны предстает перед нами со страниц книг И. Макарова. Ряжские краеведы с глубочайшим интересом изучают подробности биографии земляка. В школе села Салтыки, на родине писателя, создан мемориальный музей, который существует благодаря усилиям учителя Н. Крыловой и ее учеников. Уже несколько лет готовит новую книгу о жизни И. Макарова рязанский писатель О. Сидорова-Ершова. Ряжцы не оставляют надежды переиздать книги Ивана Макарова, ставшие уже библиографической редкостью. Открытие мемориальной доски, посвященной писателю, на здании бывшей Ряжской гимназии, теперь школы № 1, лишь одно весьма значимое событие в общем ряду дел, связанных с сохранением памяти о прошлом этого города, этой русской земли.

Рясским полем назывались когда-то эти окраинные земли Руси, на которых 515 лет назад появился город Ряжск, крепость Ряжск – для защиты от набегов недругов с юга. Давно уже земли эти – не приграничные, а традиции стойкости и мужества здесь живут. Жив и интерес к традициям, к собственному прошлому, к своим историческим корням. Гаретовские чтения, притягивающие из Москвы и Рязани, из соседних районов и дальних российских краев гостей с их исследованиями, публикациями, разысканиями, стали событием отнюдь не местного масштаба. Каждый год обсуждаются доклады, сообщения участников, ежегодно выходят сборники материалов чтений. И стало Рясское поле полем деятельности для широкого круга людей, влюбленных в Ряжск.

«Я к родине сердцем навеки прикован» – так назывался вечер в краеведческом музее, посвященный 515-летию города Ряжска. В этот раз гости и организаторы чтений вспоминали советское прошлое, ставшее уже историей, – каникулы на реке, участие в первомайской демонстрации, подвиг веры трех ряжских крестьянок, погибших в богоборческие времена. Все смешалось в нашей жизни, в нашей общей истории – вера и верность, труд и песня, подвиг и подлость, общее и личное. Главное – помнить об этом.

«Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое. Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом. Не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов». Эти слова Президент России Владимир Путин сказал совсем недавно, через несколько дней после завершившихся уже 13-х Гаретовских чтений. Прозвучали они в Москве во время посещения Президентом нового храма на территории Сретенского монастыря.

Вернулись времена, когда в России строят храмы. Это важно для единения нации. И хочется верить, что в Ряжске будет воссоздан Благовещенский собор, под сенью которого был похоронен В.И. Гаретовский.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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