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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Минздрав уберет со столов нейодированную соль

00:01 / Актуально
Ведомство подготовило законопроект, направленный на снижение количества заболеваний щитовидной железы в стране
Минздрав уберет со столов нейодированную соль

В Министерстве здравоохранения РФ «Известиям» сообщили, что ведомство разработало законопроект, по которому вся соль мелкого помола в стране будет йодированной.

Таким способом Минздрав намерен снизить количество заболеваний щитовидной железы в стране. Эксперты поддерживают инициативу проводить профилактику дефицита йода с помощью соли, но с оговоркой, что желающим использовать нейодированную соль надо оставить такую возможность.

В документе подчеркивается, что использование йодированной соли будет обязательным в детских, медицинских и спортивных учреждениях. Обязательному йодированию будет подлежать соль «Экстра» и нулевого помола, а на крупную соль, которая не проходит через солонку, это правило не распространяется. Так что профилактика йододефицита не станет дополнительным бременем для промышленных компаний, а также не доставит беспокойства хозяйкам, которые предпочитают консервировать огурцы, используя обычную соль.Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.

Директор Института клинической эндокринологии Эндокринологического научного центра (ЭНЦ), профессор Галина Мельниченко рассказала, что идея сделать соль «немым» носителем йода появилась в России и других странах мира еще на рубеже XIX–XX веков. Сначала врачам были известны лишь тяжелые проявления йодного дефицита (большие зобы, выраженная умственная отсталость). В регионы, где выявлялись эти проблемы, поставляли в первую очередь йодированную соль. Но со временем стало понятно, что йодный дефицит может быть также легкой или средней степени тяжести, проявляться широким спектром нарушений (чаще происходят выкидыши или мертворождения, наблюдается равномерное или узловое увеличение щитовидной железы, более низкий интеллект).

– Россия – это территория йодного дефицита, причем легкой и средней тяжести в большинстве регионов. Но есть наиболее тяжелые эндемические участки, например, Республика Тыва, – пояснила Галина Мельниченко.

Она отметила, что необходимость повсеместного использования в пище йодированной соли стала очевидна в 1986 году после взрыва на Чернобыльской АЭС, когда кратно выросла заболеваемость раком щитовидной железы у детей.

– Ткань щитовидной железы у людей, проживающих в йододефицитном регионе, захватывает больше радиоактивного йода, что приводит к пятикратному увеличению раковых заболеваний, – сказала профессор.

Она добавила, что от радиоактивного чернобыльского облака больше всего пострадали Россия, Украина и Белоруссия. Сейчас йодный дефицит на всей территории Белоруссии полностью ликвидирован. После чернобыльской угрозы Польша также победила йодный дефицит.

– Йодирование соли как профилактика йододефицитных состояний – это дешевая и удобная опция, которая используется в 113 странах мира, – отметила эксперт.

По ее словам, людей, которым бы навредило употребление в пищу йодированной соли, просто нет. И, например, смазав ссадину на коленке йодом, человек получает одномоментно гораздо больше этого вещества. Вот такие количества могут не переносить люди с так называемым йодизмом – непереносимостью фармакологических (больших) доз йода.

– Существует много ситуаций, когда можно получить фармакологическую дозу йода. Все эти «игры» с йодной сеткой – фантастический удар по щитовидной железе, если с ней есть проблемы. Избыток йода может либо заблокировать работу железы, либо, наоборот, она выработает слишком много гормонов, – объяснила профессор. Она подчеркнула, что с пищей так много йода в организм поступить просто не может. Чтобы йодированная соль нанесла вред щитовидной железе, нужно съедать несколько килограммов в день.

– В России много людей с заболеванием щитовидной железы, и если бы йодированная соль действительно была вредна для них, то врачи должны были, как честные люди, запретить им выезд на отдых в Белоруссию, США, Швейцарию, Италию, Турцию, Францию и пожелать счастливого отдыха в странах, где йодирование соли необязательно. В Сомали, например, – добавила она.

Проректор по научной работе и инновационной деятельности Тверского государственного медицинского университета Игорь Жмакин рассказал «Известиям», что Тверская область – йододефицитный регион. Санитарно-гигиенические исследования показали, что в воде и продуктах питания содержится недостаточно йода. В связи с этим в регионе периодически проводятся кампании, направленные на борьбу с йододефицитом. Например, продают белый хлеб с содержанием йода, производят питьевую йодированную воду.

– Но самый простой и доступный метод – это йодированная соль, – сказал Игорь Жмакин. Он подчеркнул, что особенно важна профилактика дефицита йода у детей. Щитовидная железа принимает активное участие в синтезе гормонов. Если есть затруднения в ее работе, это сказывается на умственном развитии ребенка: ухудшается память, логическое мышление, внимание.

Однако эксперт отметил, что при некоторых заболеваниях щитовидной железы употребление продуктов с содержанием йода и, в частности, йодированной соли может быть противопоказано.

Врач-педиатр высшей категории, доцент педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Светлана Денисова рассказала, что в советское время тоже проводилась профилактика йододефицита с помощью йодированной соли, в том числе в детских учреждениях.

– Противопоказания у детей в отношении йода – это единичные случаи. И решаться такие вопросы должны родителями в индивидуальном порядке, – сказала врач.

По информации Эндокринологического научного центра Минздрава России, из-за дефицита йода в России ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10–15%, а среди сельского – 13–35%.

Наталия Беришвили Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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