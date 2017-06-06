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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Банкоматы будут знать клиентов в лицо

00:01 / Актуально
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности
Банкоматы будут знать клиентов в лицо

Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших российских кредитных организациях. Новый способ идентификации рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк «Открытие». Эксперты подсчитали, что оснащение одного банкомата новой системой распознавания потребует $500–1000.

Как пояснили «Известиям» в кредитных организациях, для получения доступа к счетам и совершения операций через банкомат – будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг – планируется вводить проверку по лицу.

Недавно подобный способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае. В банкоматах острова Макао осуществляется идентификация по лицу держателей карт Union Pay. Таким образом, на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег.

Ряд российских банков собирается последовать китайскому опыту и внедрить системы распознавания лиц в своих терминалах.

– Бинбанк работает над проектом по идентификации клиентов по лицу в банкоматах, – рассказал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов. – Предполагаем, что пилотный проект может быть запущен уже в 2017 году. Основная цель – расширить возможности наших устройств самообслуживания по аутентификации клиентов. Используя биометрию, клиент сможет проводить операции в банкомате без ввода карты – в том числе снимать наличные, пополнять счета, проводить платежи.

В Сбербанке «Известиям» сообщили, что «в настоящий момент проводятся работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией».

Директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев отметил, что банк изучает технологии и решения в этом направлении.

По словам директора по развитию розничных каналов Росбанка Виктории Селезневой, технологии биометрического распознавания лиц имеют большой потенциал для использования и сейчас банк уже работает над возможностью внедрения системы распознавания лиц.

– Нам интересны подобные инновационные проекты, – указали в пресс-службе ВТБ. – ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ готовы изучить опыт коллег из Китая: в первую очередь интересны бизнес-кейсы.

Руководитель направления управления доступом центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Ярослав Жиронкин отметил, что идентификация по лицу – наиболее перспективный метод биометрической идентификации. Одно из его преимуществ – отсутствие гигиенического фактора: клиенту не нужно прислоняться к сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней, указал эксперт. Нет необходимости и что-то говорить анализирующему устройству – идентификация по лицу полностью бесконтактная. Эксперт уверен, что идентификация в АТМ по лицу получит массовое распространение на российском рынке.

– Применение биометрических технологий в банкоматах расширяет возможности по идентификации и аутентификации клиентов, однако требует соответствующего технического и программного обеспечения, – отметили в пресс-службе ЦБ.

Ярослав Жиронкин уточнил, что система распознавания должна быть в формате 2D или 3D: «плоская картинка» несет больше рисков – ее довольно легко получить или воспроизвести.

По оценкам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, на переоснащение одного АТМ новой системой распознавания придется потратить $500–1000. Ярослав Жиронкин обратил внимание на важный нюанс: непонятно, как банки будут решать проблему перевыпуска биометрического шаблона в случае его компрометации (в случае с картой речь идет о подделке, в случае с изображением – об имитации). В ситуации с картой ее просто заменяют на новую, а как быть с лицом – неясно, указал эксперт.

По словам Владимира Ульянова, высок риск мошенничества, если АТМ будет идентифицировать клиентов только анфас – тогда злоумышленникам будет достаточно фото для того, чтобы получить доступ к чужим счетам. При использовании 3D-изображения риск мошенничества ниже – мошенникам придется изготавливать специальную маску, а для этого – снимать человека с разных точек.

Анастасия Алексеевских
Материал предоставлен редакцией газеты«Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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