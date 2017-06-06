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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Запланированная экскурсия

00:01 / Читатель - газета

У школьников начались летние каникулы. Во многих школах появилась традиция отмечать начало отдыха экскурсионной поездкой всем классом. Туристические компании предлагают различные варианты – от автобусных туров до поездки на железнодорожном транспорте. Вопросы, пришедшие в редакцию от родителей школьников о правилах перевозки детей, особенно актуальны в эти дни. Поэтому приводим максимально полный перечень требований к таким поездкам, предоставленный региональным Роспотребнадзором.

Основные требования к условиям перевозки организованных групп детей изложены в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 21.01.2014, и в правилах организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1177 от 17.12.2013.

Согласно этим документам, организаторы поездок обязаны направлять информацию в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве детей по утвержденной форме не менее чем за трое суток до отправления. В информации указываются данные об организаторе отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация), адрес местонахождения организатора, дата выезда, станция отправления и назначения, № поезда, вид вагона, количество детей и сопровождающих, наличие медицинского сопровождения, наименование и адрес конечного пункта назначения, планируемый тип питания. У каждого ребенка должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная не более чем за 3 дня до поездки. Организаторы поездок обеспечивают сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 – 12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и другими), организацию питания детей с интервалами не более 4 часов в дневное время суток, питьевого режима. При нахождении в пути следования более суток организуется полноценное горячее питание в вагонах-ресторанах или по месту размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах. При нахождении в пути менее суток питание детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания – «сухой паек» (перечень изложен в приложении №2). Также организаторами поездок обеспечивается сопровождение организованной группы детей при нахождении в пути следования более 12 часов в количестве 30 человек медицинским работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой помощи. Врач требуется только при перевозках детей специализированным железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей перевозки организованных групп детей. При организации перевозок детей автобусами, в случае, если длительность поездки превышает четыре часа, в группе не должно быть детей младше семилетнего возраста. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса. В случае организации междугородной поездки организованной транспортной колонной более трех часов в качестве сопровождающего группы должен присутствовать медицинский работник. Поездки в ночное время (с 23 часов вечера и до 6 часов утра) запрещаются за исключением перевозок организованных групп детей до вокзалов и аэропортов, а также завершения перевозки детей при незапланированном отклонении от графика движения. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. В случае, если длительность автобусной поездки превышает 3 часа, в каждом автобусе обеспечивается наличие наборов пищевых продуктов («сухих пайков», бутилированной воды) в соответствии с ассортиментом, установленным органами Роспотребнадзора.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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