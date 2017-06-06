Как получить справку, не выходя из дома

«При устройстве на работу многие организации сегодня стали требовать справку об отсутствии судимости. Как получить ее быстро и без обращения в министерство внутренних дел?

Светлана М., г. Скопин»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информирует, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность заказать и получить в электронном виде юридически значимую справку об отсутствии или наличии судимости.

Для получения услуги в электронном виде пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись, необходимо заполнить электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина РФ. После проверки всех данных в течение 30 календарных дней документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел РФ, поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.