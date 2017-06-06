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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На пляж – с комфортом

00:01 / Читатель - газета
На пляж – с комфортом
«На этой неделе в областном центре открылся пляжный сезон. Какие пляжи работают и будет ли в этом году туда ходить общественный транспорт?
Виталий В., 
г. Рязань»
Открытие пляжного сезона в Рязани состоялось 1 июня. На городские пляжи, расположенные на Ореховом озере и на трех Борковских карьерах, с этого дня и до официального закрытия сезона можно будет добираться общественным транспортом. Об это сообщила администрация областного центра.
Со вчерашнего дня начал работать троллейбусный маршрут №7 «пл. Свободы – Лесопарк», на котором можно добраться до пляжа на Ореховом озере. Троллейбус курсирует в рабочие дни с интервалом в 24 минуты, в выходные дни интервал составляет 12 минут. В рабочие дни отправление первого рейса от пл. Свободы – в 09.39, от Орехового озера – в 09.53; отправление последнего рейса от пл. Свободы – в 20 ч. 48 минут, от Орехового озера – в 21.00. В выходные дни отправление первого рейса от пл. Свободы – в 09.48, от Орехового озера – в 10.02; отправление последнего рейса от пл. Свободы – в 20.44, от Орехового озера – в 20.57.
Для того чтобы добраться до пляжей на Борковских карьерах, в течение пляжного сезона для автобусов маршрута №17 «ул. Новоселов, д. 60 – Телезавод» и коммерческих автобусов, следующих по Северной окружной дороге, предусмотрена остановка на ООТ «Борковской карьер» вблизи Борковского карьера №2. Для автобусов маршрутов №№11, 48 «ТЦ «Круиз» – пос. Борки» предусмотрены остановки на ООТ «Детский сад №45» вблизи Борковского карьера №1 и на ООТ «Карьероуправление» вблизи Борковского карьера №3.

«На этой неделе в областном центре открылся пляжный сезон. Какие пляжи работают и будет ли в этом году туда ходить общественный транспорт?

 

Виталий В., г. Рязань»

 

Открытие пляжного сезона в Рязани состоялось 1 июня. На городские пляжи, расположенные на Ореховом озере и на трех Борковских карьерах, с этого дня и до официального закрытия сезона можно будет добираться общественным транспортом. Об это сообщила администрация областного центра.

Со вчерашнего дня начал работать троллейбусный маршрут №7 «пл. Свободы – Лесопарк», на котором можно добраться до пляжа на Ореховом озере. Троллейбус курсирует в рабочие дни с интервалом в 24 минуты, в выходные дни интервал составляет 12 минут. В рабочие дни отправление первого рейса от пл. Свободы – в 09.39, от Орехового озера – в 09.53; отправление последнего рейса от пл. Свободы – в 20 ч. 48 минут, от Орехового озера – в 21.00. В выходные дни отправление первого рейса от пл. Свободы – в 09.48, от Орехового озера – в 10.02; отправление последнего рейса от пл. Свободы – в 20.44, от Орехового озера – в 20.57.

Для того чтобы добраться до пляжей на Борковских карьерах, в течение пляжного сезона для автобусов маршрута №17 «ул. Новоселов, д. 60 – Телезавод» и коммерческих автобусов, следующих по Северной окружной дороге, предусмотрена остановка на ООТ «Борковской карьер» вблизи Борковского карьера №2. Для автобусов маршрутов №№11, 48 «ТЦ «Круиз» – пос. Борки» предусмотрены остановки на ООТ «Детский сад №45» вблизи Борковского карьера №1 и на ООТ «Карьероуправление» вблизи Борковского карьера №3.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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