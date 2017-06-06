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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В поддержку предпринимателей

00:01 / Читатель - газета

«Слышал, что какие-то финансовые институты региона проводят бесплатные консультации для предпринимателей. Хотелось бы узнать о возможностях их получить.

 

Сергей Г., г. Касимов»

 

О проведении обучающих бесплатных вебинаров на тему «Финансовые услуги для малого бизнеса: возможности, риски и защита прав предпринимателей» объявил Банк России. Как пояснили в региональном управлении ГУ Банка России, каждый из вебинаров посвящен определенной теме, а подробное их обсуждение с привлечением ведущих экспертов рынка поможет лучше понять особенности различных финансовых инструментов и «примерить» их к собственному бизнесу.

«Мы уверены, что каждый вебинар по отдельности, а также их полный цикл будут интересны даже самым небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям. Число потенциальных слушателей велико. Только в нашей области более 43 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, – отмечает Алексей Киреев, и. о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. – Предприятиям малого и среднего бизнеса в Рязанской области за первый квартал текущего года выдано кредитов на 8,8 млрд. рублей, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На счетах в банках наши индивидуальные предприниматели хранили к началу апреля свыше 2,1 млрд. рублей. Но ведь вклады и кредиты – это далеко не все инструменты, которые бизнесу предлагает современный финансовый рынок».

Кстати, первые вебинары уже прошли – слушатели узнали о защите прав предпринимателей, о недобросовестных практиках на финансовом рынке и о том, как с ними борется Банк России. Особенный интерес вызвали занятия, посвященные факторингу для малого бизнеса и хеджированию валютных рисков. В организации и проведении онлайн-лекций принимают участие ведущие объединения малого бизнеса, институты развития, саморегулируемые организации. Они идут в режиме активного диалога, поэтому слушатели активно задают вопросы и получают практические советы.

В дальнейшем планируются онлайн-уроки, на которых участники смогут узнать о преимуществах различных инструментов инвестиционного финансирования, способах минимизации рисков, узнают, как правильно выбирать поставщика услуги и финансовый продукт в зависимости от типа бизнеса и существующих потребностей.

Более подробно с расписанием, тематикой и техническими инструкциями по подключению можно ознакомиться на сайте Банка России: www.cbr.ru (раздел «Финансовое просвещение», подраздел «Вебинары»). Все вебинары абсолютно бесплатны.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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