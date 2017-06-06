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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Городская среда – в наших руках

00:01 / Инициатива
«Симфонию Победы» создаем вместе
Автор фото: Вероника Шелякина | Городская среда – в наших руках
Фото автора.

На протяжении трех лет администрация Рязани активно поддерживает проект «Традиции Победы», в рамках которого посажено множество деревьев и кустарников в скверах города. Проект нашел широкую поддержку у рязанцев и обретает новые формы.

В минувший вторник по инициативе педагогического коллектива школы №47 на бульваре Победы прошла акция «Симфония Победы». Кстати, место для бульвара Победы выбрано не случайно: здесь в годы войны был сборный пункт добровольцев. Ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, курсанты, активисты партии «Единая Россия» посадили более 1200 кустов барбариса и можжевельника. Саженцы были предоставлены дирекцией благоустройства города.

Ранее на бульваре Победы уже проходила высадка зеленых насаждений – в этом году ветераны высаживали сирень Победы. Была создана и композиция из барбарисов.

Позже на аллеях появятся таблички с текстами песен о вой­не – оттого акция и получила название «Симфония Победы».

Многие члены отделения партии «Единая Россия» Московского района Рязани приняли самое активное участие в посадке. В их числе председатель регионального совета сторонников «Единой России», депутат областной Думы Александр Ачалов, член местного политсовета, депутат Рязанской гордумы Александр Сидоров.

– Бульвар Победы – лицо города, и оно должно быть привлекательным, – считает Александр Ачалов.

– Любовь к Родине начинается с малых конкретных дел: уборки двора, школьного участка. Особое значение имеет создание комфортной городской среды, благоустройство общественных пространств и, в частности, бульвара Победы, который давно стал одним из любимых мест для прогулок горожан, – говорит заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова. Глава региона Николай Любимов неоднократно говорил, что успешность любого проекта, направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения, зависит от инициативы. И главное, чтобы ее проявляли сами жители. Создание комфортной городской среды – в наших руках.

Принявший участие в посадке аллеи ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин поблагодарил всех за бережное отношение к памяти о войне и за неравнодушие к облику родного города.

Ни один вопрос не может эффективно решаться без учета мнения людей, их инициативы и участия. Успех возможен только в случае консолидации всех сил, заинтересованных в улучшении жизни рязанцев, в улучшении облика наших городов и сел. Такая консолидация особенно важна при реализации перспективных общественных проектов, она позволит объединить возможности власти и стремление людей к добрым переменам.

На этом глава региона Николай Любимов сделал акцент при встрече с представителями общественности.

06-00-18 Николай любимов,
глава Рязанской области:

«Успешность проекта зависит от инициативы,и ее проявил народ.
Создание комфортной городской среды – в наших руках.
И начинается оно с конкретных малых дел».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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