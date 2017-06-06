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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Сотрудничество продолжится

00:01 / Общество
Люди, независимо от места жительства, должны получать современные банковские услуги

В рамках работы Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы рязанского региона Николая Любимова и президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ24» Михаила Задорнова.

На встрече обсуждались перспективы взаимодействия региона, банка и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере между правительством Рязанской области и Банком ВТБ24 было заключено в сентябре 2015 года. Взаимодействие сторон осуществляется в части поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации инвестиционных проектов и программ по обеспечению жильем. Одним из приоритетных направлений совместной работы является финансирование субъектов малого и среднего бизнеса с привлечением Гарантийного фонда Рязанской области. Так, за весь период сотрудничества Банку ВТБ24 предоставлено 68 поручительств на общую сумму более 275 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные средства на общую сумму более 723 млн. рублей. Сотрудничество в сфере поддержки малого и среднего бизнеса продолжится. «Мы будем увеличивать Гарантийный фонд поддержки малых и средних предприятий», – отметил врио губернатора. Кроме того, Николай Любимов отметил, что необходимо усилить работу по информированию предпринимателей о возможностях кредитно-финансовой поддержки, в том числе в рамках программы, реализуемой АО «Корпорация «МСП».

Глава региона Николай Любимов назвал встречу конструктивной и предметной. По его словам, речь шла о конкретных задачах, связанных с работой Банка ВТБ24 на территории Рязанской области. «Мы говорили о важном вопросе – расширении клиентских отделов Почта-банка, потому что 51% его акций принадлежит ВТБ. Это важно, потому что из ряда отдаленных районов уходит Сбербанк. Эта оптимизация затрудняет возможность пользования картой. Людям сложно снять деньги. А Почта-банк развивается в глубинке. В этом наша прямая заинтересованность, чтобы люди, независимо от места жительства, могли получать современные банковские услуги», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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