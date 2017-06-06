Стратегия для Рязанщины

В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Главной темой беседы стал вопрос разработки Стратегии социально-экономического развития региона.

В настоящее время ведется активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, рассчитанной до 2030 года. В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития, а также ожидаемые результаты.

В настоящее время, на этапе формирования Стратегии, к работе привлекаются научные организации, в том числе Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Комментируя итоги встречи с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым, глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что для разработки Стратегии привлечен целый ряд экспертов. «Документ будет подготовлен на очень высоком профессиональном уровне, – сказал Николай Любимов. – Планируем, что к осени уже появится первый базовый вариант Стратегии».

По словам главы региона, к обсуждению проекта будет привлечена широкая общественность, представители бизнеса, профессиональных сообществ. «Мы не будем кулуарно принимать Стратегию. Предоставим возможность максимальному количеству заинтересованных людей, будь то профессионалы или просто неравнодушные граждане, ознакомиться с документом. Важно, чтобы люди высказали свое мнение, свое отношение. Все конструктивные предложения обязательно будут учтены», – подчеркнул глава региона.