15:34 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
116

Стратегия для Рязанщины

00:01 / Общество
В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Главной темой беседы стал вопрос разработки Стратегии социально-экономического развития региона.

В настоящее время ведется активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, рассчитанной до 2030 года. В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития, а также ожидаемые результаты.

В настоящее время, на этапе формирования Стратегии, к работе привлекаются научные организации, в том числе Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Комментируя итоги встречи с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым, глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что для разработки Стратегии привлечен целый ряд экспертов. «Документ будет подготовлен на очень высоком профессиональном уровне, – сказал Николай Любимов. – Планируем, что к осени уже появится первый базовый вариант Стратегии».

По словам главы региона, к обсуждению проекта будет привлечена широкая общественность, представители бизнеса, профессиональных сообществ. «Мы не будем кулуарно принимать Стратегию. Предоставим возможность максимальному количеству заинтересованных людей, будь то профессионалы или просто неравнодушные граждане, ознакомиться с документом. Важно, чтобы люди высказали свое мнение, свое отношение. Все конструктивные предложения обязательно будут учтены», – подчеркнул глава региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Рязанские ведомости» объявили конкурс «ВМЕСТЕ»

По маршруту памяти

Тесное сотрудничество

Сотрудничество продолжится
Люди, независимо от места жительства, должны получать современные банковские услуги
Материнский капитал: нужно продолжение
Николай Любимов предложил предоставлять пособие и при рождении первенца
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Для технологического роста
Продолжится модернизация рязанской промышленности
Общество
Плюс инвестиции
Власти региона продолжают работу по продвижению рязанских товаров на рынке
Общество
Развиваем туризм
Подписано Соглашение о сотрудничестве региона с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
Общество
Товары – за рубеж
Развиваем экспортную инициативу
Общество
Неделя глазами экспертов
Инициатива
Городская среда – в наших руках
«Симфонию Победы» создаем вместе
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Запланированная экскурсия
Светлана Максимова
Читатель - газета
Как получить справку, не выходя из дома
Читатель - газета
На пляж – с комфортом
Читатель - газета
В поддержку предпринимателей
Актуально
Минздрав уберет со столов нейодированную соль
Ведомство подготовило законопроект, направленный на снижение количества заболеваний щитовидной железы в стране
Актуально
Банкоматы будут знать клиентов в лицо
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности
Эхо события
Рясское поле
стало местом созидательной деятельности для людей, влюбленных в Ряжск
Ирина Сизова
Общество
По маршруту памяти
Автоклуб «КолобкОФФ» провел десятую патриотическую акцию «Дорогами войны»
Люди дела
Крестьянское подворье на новый лад
Чем удивляют современные фермеры?
Анна Добролежа
Культура
История в документах и фотографиях
В Рязанском областном суде открылась музейная экспозиция
Культура
Поэзия творчества
В рязанской галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка Эвелины Поздняковой
Спорт
Сильные духом
Что заставляет человека с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом?
Спорт
Задачи профессионального роста
Как в Михайловском районе создаются условия для развития плавания
Спорт
С ветерком мимо пробок
Людей, сменивших автомобиль на велосипед, становится все больше
Елена Серебрякова
Спорт
Победный дубль
Рязанские волейболисты-пляжники уверенно начали чемпионат ЦФО на первом этапе, который прошел в Орле
Культура
Два поколения на одной сцене
Как прийти к взаимопониманию и решить противоречия отцов и детей?
Закон
Долг платежей требует
Когда они не поступают вовремя, приходят судебные приставы
Общество
Тесное сотрудничество
Рязанским студентам-медикам предложили вакансии во Владимирской области
Елена Серебрякова
Наши новости
«Рязанские ведомости» объявили конкурс «Вместе!»
Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/rvedomosti)
Наши новости
Награда нашла фермера
Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских производителей сыра
Михаил Скрипников
Наши новости
Самый первый документ
В областном клиническом перинатальном центре в Международный день защиты детей состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении
Анна Добролежа
Наши новости
Большое молоко
Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов России по производству этой продукции
Ищу маму
Ищу маму
Экология
О чем рассказали деревья
ученикам Высоковской школы Рыбновского района
Лада Петрова
Люди. Годы. Жизнь
Соратники-однополчане
Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына
Встречи с природой
Сила жизни
Иван Назаров
Точка на карте
Колыбель вениза, «амбарные выселки» и Лев Толстой на утюге
В старинном селе Кадомского района сохраняется связь времен
Димитрий Соколов
Фотовзгляд
Спортивные каникулы
Фото Александра Королева
Мир увлечений
Нежный взор и яркий узор
Авторские матрешки художницы Елены Смирновой красуются в домах туристов из России, Китая, Европы и США
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы