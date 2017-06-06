Материнский капитал: нужно продолжение

Николай Любимов предложил предоставлять пособие и при рождении первенца

Глава рязанского региона Николай Любимов предложил предусмотреть государственную поддержку при рождении в семье первого ребенка. Об этом он заявил в ходе ПМЭФ на сессии «Три измерения эффективности здравоохранения».

На сессии речь шла о демографии, в том числе увеличении продолжительности жизни за счет развития системы здравоохранения. Как было отмечено, этой цели должны быть подчинены все три измерения охраны здоровья – профилактика, оказание медицинской помощи и реабилитация, управление отраслью. Для достижения результата необходимо разработать стратегию развития здравоохранения страны в целом и каждого региона с соответствующими дорожными картами.

Выступая перед собравшимися, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов обозначил ряд приоритетов развития регионального здравоохранения. «В первую очередь, это пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, эффективность образования, которое получают будущие специалисты. У нас очень сильный медицинский университет, и это плодотворно сказывается на обеспеченности врачами нашего региона: у нас 41,5 на 10 тысяч человек, а по России – 37,2. Все областные больницы сотрудничают с университетом», – сказал Николай Любимов.

Николай Любимов отметил, что необходимо укреплять взаимодействие с другими регионами в области медицины, при этом акцент следует делать на специализации.

По словам Николая Любимова, важнейшим направлением развития здравоохранения является доступность. В целом по России и регионам ежегодно требуется новых 4-5 ФАПов, пока строится 2-3 новых фельдшерско-акушерских пункта в год. «Надо подумать о государственной программе: регионы получат поддержку, и за малые средства мы сможем увеличить доступность медицины», – подчеркнул глава региона. Он также отметил, что считает необходимым продолжение программы материнского капитала. «Президент РФ уже об этом сказал, и надо подумать о том, чтобы предоставлять пособие и при рождении первого ребенка», – подчеркнул Николай Любимов.