Неделя глазами экспертов

Иван ЗОЛОТАРЕВ,

генеральный директор ООО «Сапожковские минеральные воды»:

– Главным событием недели стала для меня прошедшая в Рязани торжественная церемония, посвященная Дню российского предпринимательства. В этом году она была на редкость насыщенной: в ней принял участие глава региона Николай Любимов, с которым мне удалось пообщаться, в ее рамках мы, рязанские бизнесмены, представили свою продукцию на выставке, где, кстати, нашей компании удалось заключить два новых соглашения на поставки продукции предприятиям и организациям области. Высокую оценку нашим изделиям дал и глава региона. Добавлю, что наш лимонад «Кипрей-вода», который мы в Рязани экспонировали, признан инновационным продуктом на представительном форуме в столице. Еще один успех пришел к нам в середине мая. В рамках проводившегося в Рязани Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» наша компания признана победителем в номинации «Лучший созидательный проект» Национальной премии «Бизнес-Успех».

Что еще показала церемония в честь Дня предпринимательства? Бизнесменов ценят и будут ценить в регионе. Создается благоприятный деловой и инвестиционный климат. Открываются центры поддержки предпринимательства, экспорта, фонды микрозаймов, малому и среднему бизнесу предоставляют услуги многофункциональные центры.

Михаил КОБАШОВ,

председатель комитета территориального общественного самоуправления «Пчелка», г. Рыбное:

– На минувшей неделе члены нашего комитета ТОС участвовали в Рязани в городском празднике «День соседей». Событие тем более для нас значимое, что развитие территориального общественного самоуправления в г. Рыбное и во всем нашем районе идет стремительными темпами. Наряду с 5 работающими с прошлого года комитетами недавно жители при поддержке властей создали еще два. Жителям Рыбного есть чему поучиться у рязанцев, поэтому мы участвуем в межТОСовских встречах и совещаниях.

Что было на «Дне соседей»? Конечно, домашняя выпечка и заготовки в рамках площадки «Соседские посиделки» пользовались самой большой популярностью. Активисты угощали всех желающих своими пирогами, тортами, маринованными грибочками, вареньем и такими вкусностями, что оторваться от «посиделок» было сложно. На параллельной площадке работала «Зеленая шкатулка» – шел обмен излишками посадочного материала между активистами ТОС с целью озеленения и цветоводства на придомовых территориях. Востребованными площадками праздника стали консультации по созданию ТОС, консультации и раздача методической литературы по актуальным жилищным вопросам «Наш общий дом», мастер-классы по хэндмэйду от председателя ТОС Божатково Натальи Финякиной и председателя Совета дома Ольги Тумановой – на все руки мастериц. Рядом работала площадка «Узнай своего участкового» – можно было уточнить информацию о работе участкового любой территории и всех контактах. Впрочем, всего не перечислишь.