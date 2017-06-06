Плюс инвестиции

Власти региона продолжают работу по продвижению рязанских товаров на рынке

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Рязанской областью и одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний Х5 Retail Group. Документ подписали глава региона Николай Любимов и главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Соглашение предусматривает реализацию целого ряда совместных мероприятий, сотрудничество сторон по развитию инвестиционной деятельности на территории Рязанской области, совершенствование розничной торговли в регионе для обеспечения населения товарами высокого качества по доступным ценам. В числе основных пунктов Соглашения – инвестпроект по строительству на территории региона распределительного центра, в который будет вложено порядка 700-800 млн. рублей.

Документом также предусмотрена работа по продвижению рязанских товаров. В частности, в рамках Соглашения запланировано расширение взаимодействия компании Х5 с рязанскими производителями, увеличение ассортимента и объема местной продукции в магазинах торговой сети, в том числе в других регионах. Кроме того, предполагается реализация проекта по созданию в сетевых магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» отделов по продаже продуктов питания рязанских предприятий в формате «шоп-ин-шоп». Кроме того, достигнуты договоренности о взаимодействии в разработке и реализации программ для социально незащищенных граждан, в том числе возможности применения электронных продуктовых карт, которые предоставляют льготы при покупках.