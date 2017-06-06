Развиваем туризм

Подписано Соглашение о сотрудничестве региона с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ». Стороны представляли глава региона Николай Любимов и генеральный директор компании Татьяна Григорьева.

Сотрудничество сторон позволит эффективно продвигать экономический, промышленный, научный, природно-рекреационный, историко-культурный, туристический потенциал Рязанской области на площадке культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР», управляющей компанией которого является ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР» создается в Калужской области. Его инфраструктура включит комплекс этнодворов, где будут представлены быт, культура и ремесла субъектов РФ. В соответствии с Соглашением в их число войдет Рязанская область. Кроме того, предусматривается возможность открытия Рязанского информационного центра и туристического офиса, что позволит активизировать привлечение инвестиций, а также увеличить туристические потоки. На территории «ЭТНО-ДЕРЕВНИ» предполагается также организовать деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве брендовой продукции рязанского региона, осуществляющих выпуск изделий традиционных народно-художественных промыслов края.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подчеркнул: «Мы идем по пути развития туристического потенциала Рязанской области. «ЭТНОМИР» – большой проект, в котором представлены крупнейшие мировые достопримечательности. Этот культурно-образовательный центр посещает огромное количество российских и зарубежных туристов, в том числе для того, чтобы найти для себя интересные места, которые они захотят посетить. Для нас важно представить там Рязанскую область в лучшем виде, наши главные памятники истории и культуры, чтобы люди, которые никогда не были в Рязани, увидели то, чем мы гордимся, и захотели приехать в наш регион».