Товары – за рубеж

Развиваем экспортную инициативу

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась стратегическая сессия «Рейтинг регионов – экспортная инициатива». В качестве спикера в работе принял участие глава рязанского региона Николай Любимов.

В ходе работы состоялось обсуждение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт).

В своем выступлении глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что развитие экспорта – это одно из важнейших направлений экономической политики области. В числе крупных экспортеров он назвал корпорацию «Технониколь». «Кроме того, есть предприятия малого и среднего бизнеса, которые производят телекоммуникационное оборудование, поставляют газораспределительное оборудование, занимаются импульсными технологиями, осуществляют доставку данных. 96% продукции идет в страны дальнего зарубежья, США, Сингапур. Наши предприятия успешно продвигают свой товар на экспорт. Этим реально можно гордиться», – подчеркнул врио губернатора.

По его словам, в настоящее время стоит задача как можно шире информировать о возможностях производства продукции на экспорт начинающих предпринимателей. «Люди у нас очень изобретательные, умные, образованные. У них есть идеи, есть технологии. Нужно, чтобы они шли смелее в этом направлении. При гос­поддержке они всегда смогут реализовывать свою продукцию за рубежом», – отметил Николай Любимов. Он добавил, что в части экспортной деятельности накоплен хороший опыт в регионах РФ. «На основе лучших практик создан Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. В него включены и наработки Рязанской области», – сказал глава региона.

Врио губернатора подчеркнул, что предложено включить Рязанскую область в число пилотных субъектов РФ, где будет реализовываться Региональный экспортный стандарт. «Это позволит активно пользоваться объединенными позитивными практиками у себя в Рязанской области», – отметил Николай Любимов.