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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Благоустраивать территории после ремонта коммунальных сетей в Рязани закончат к 1 июля

09:14 / Актуально
Благоустраивать территории после ремонта коммунальных сетей в Рязани закончат к 1 июля

Исполняя поручения главы администрации Рязани Олега Булекова, специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства организовали инвентаризацию открытых ордеров на проведение земляных работ, выданных ресурсоснабжающим организациям. По результатам комиссионной проверки по состоянию на 1 июня фактов несоблюдения сроков и качества восстановления благоустройства, нарушенного при проведении МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани» ремонтных работ на коммунальных сетях, не выявлено.

В частности, на 15 апреля, когда предприятия приступили к устранению последствий земляных работ, выполнявшихся в осенне-зимний период, МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани» было открыто 187 и 191 гарантийных ордеров соответственно. К 1 июня «РМПТС» восстановило нарушенное благоустройство на 125 участках, «Водоканал» – на 178.

На оставшихся объектах работы продолжаются, в том числе производится завоз грунта, посев газонной травы, укладка асфальтобетонного покрытия. В соответствии с утвержденными управлением энергетики и ЖКХ графиками, все восстановительные работы должны быть завершены до 30 июня текущего года.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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