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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Механизатор из Милославского района Рязанской области стал Заслуженным работником сельского хозяйства РФ

09:45 / Общество
Это почетное звание Александру Александровичу Грабовникову присвоено Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу
Механизатор из Милославского района Рязанской области стал Заслуженным работником сельского хозяйства РФ

Александр Грабовников трудится в открытом акционерном обществе «Аграрий-Ранова». Более 35 лет его трудовая деятельность связана с агропромышленным комплексом нашей области.

Александр Грабовников – один из опытнейших механизаторов региона, хорошо знающий сельскохозяйственную технику, приемы обработки почвы, агротехнику возделывания зерновых культур, владеющий многими смежными профессиями. Александр Александрович на протяжении ряда лет добивался наивысших показателей по намолоту зерновых культур в регионе.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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