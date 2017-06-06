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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани наградят обладателей стипендий «Юные дарования»

09:49 / Культура

8 июня в рамках VI фестиваля искусств «Кремлёвские вечера» в 13.00 в Рязанском Кремле состоится награждение обладателей стипендий «Юные дарования», сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА. После церемонии награждения лауреаты в сопровождении Рязанского государственного симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова выступят перед жителями и гостями города. Специальными гостями программы станут обладатели стипендий фонда «Новые имена».

В 18.00 горожан приглашают ещё на один концерт — в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра выступят актриса Ольга Кабо и певица Нина Шацкая. Зрителям они представят программу «Пятое время года».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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