В Рязанской области стартовал социальный проект «Забота и здоровье»

Как сообщает сайт регионального минздрава, проект «Забота и здоровье» действует на территории региона 6 лет. В рамках проекта в отдаленные районы области в составе социального автопоезда направляются бригады специалистов ведущих учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и областного отделения Пенсионного фонда РФ с целью приближения социальной помощи жителям сельских глубинок.

В этом году бригады будут работать как в крупных, так и малых населенных пунктах всех 25 районов Рязанской области. Мобильный старт - 2 июня, финиш – на 26 августа.

Специалисты автопоезда «Забота и здоровье» в 2012-2016 осмотрели более 43 тысяч человек, врачи дали около 111 тысяч консультаций, из них свыше 25 тысяч – детям. Были госпитализированы около 1 400 человек, из них более 200 – дети, направлены на дальнейшую консультацию около 11 тысяч пациентов, в том числе около 3 тысяч детей.

В 2017 году в работе соцпроекта «Забота и здоровье» примут участие врачи высшей категории – кардиологи, неврологи, терапевты, педиатры, офтальмологи, специалисты региональных учреждений здравоохранения и созданных в регионе межрайонных медицинских центров.

Сегодня медики проведут осмотр населения села Назаровка Чучковского района. В составе мобильной бригады специалисты Областной клинической больницы, КБ им. Н.А. Семашко, Областных кардиодиспансера и клинического перинатального центра, Стоматологической поликлиники №4, Шиловской и Чучковской ЦРБ. Задействуется передвижной офтальмологический комплекс, стоматологическая установка и цифровой маммограф.