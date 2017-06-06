В Рязани пройдет «Региональный трек: Сделано в России»

Как сообщает сайт регионального министерства экономического развития и торговли, российский экспортный центр проведет 8 июня в Рязани мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России».

Экспортеры соберутся на мозговой штурм «Экспорт Рязанской области: проблемы и пути решения».

Уникальность регионального трека заключается в том, что каждое мероприятие в его рамках проходит в формате открытой дискуссии. Это позволяет представителям бизнеса определить свод ключевых проблем, возникающих в ходе экспортной деятельности, и с помощью специалистов Российского экспортного центра выработать единый подход к их решению.

Дискуссия состоится в конгресс-отеле АМАКС (Рязань, Первомайский проспект, 54).