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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани пройдет «Региональный трек: Сделано в России»

10:27 / Экономика

Как сообщает сайт регионального министерства экономического развития и торговли, российский экспортный центр проведет 8 июня в Рязани мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России».

Экспортеры соберутся на мозговой штурм «Экспорт Рязанской области: проблемы и пути решения».

Уникальность регионального трека заключается в том, что каждое мероприятие в его рамках проходит в формате открытой дискуссии. Это позволяет представителям бизнеса определить свод ключевых проблем, возникающих в ходе экспортной деятельности, и с помощью специалистов Российского экспортного центра выработать единый подход к их решению.

Дискуссия состоится в конгресс-отеле АМАКС (Рязань, Первомайский проспект, 54).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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