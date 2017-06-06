В Рязанской области допустили к эксплуатации 45 пляжей

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 1 июня в регионе допущено к эксплуатации 45 пляжей. Все пляжи оборудованы в соответствии с требованиями, дно пляжей обследовано водолазами, для обеспчения безопасности организовано дежурство спасателей и медицинских работников.

Список пляжей:

г. Рязань, озеро Ореховое, пляж "Городской

г. Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»

г. Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»

г. Рязань пляж "Борки-3"

г. Рязань, п. Солотча, р. Старица пляж «Лысая гора»

г. Рязань п. Солотча р. Старица "Санаторий Старица"

Рязанский район с.п. Дубровическое с.Алеканово озеро Велье

Рязанский район Заборьевское с.п. оз. Уржинское

Рязанский район Ласковское с.п. оз. Ласковское

Рязанский район с. Поляны, оз. Жидень "Окская жемчужина"

г. Рыбное, р. Вожа

г. Рыбное река Дубянка

Александро-Невский район с. Каширка ручей Ольховка

Александро-Невский район с. Нижний Якимец вдх. "Немецкий"

Пронский район г. Новомичуринск река Проня водохранилище Рязанской ГРЭС

Михайловский район г. Михайлов р. Проня

Захаровский район с. Захарово ручей Жрака

Кораблинский район д.Красная Поляна р. Ранова

Милославский район р.п. Милославское р. Мокрая Полотебеня

Скопинский район с. Успенское пруд на р.Вослебовка

Скопинский район Корнеевское сп. р. Старые Кельцы (дополнительный пляж)

Старожиловский район ул. Конезаводская р.Истья

Ряжский р-н, п. Добрая Воля, р. Ранова

Шиловский район г.п. Шилово парк ул.Затонная река Ока

Путятинский район д. Александровка водоём ГТС р. Нетрожь

Сапожковский район р.п. Сапожок, ул.Набережная пруд Добрынинский

Сараевский район пос.Зеркальные Пруды, Бельский пруд

Чучковский район с. Ункосово водохранилище

Ухоловский район д. Клинок р. Лучка

Спасский район г.Спасск, ул.Набережная, Спасский затон, пляж"Центральный"

Спасский район г.Спасск, Спасский затон, пляж"Дачный" (дополнительный пляж)

Спасский район, с. Кирицы, р. Кирица, пляж ДТС «Кирицы»

Спасский район, с. Выползово, оз. Выползовское, пляж ДОЛ «Лучезарный»

Спасский район, д. Сумбулово оз. Сельное, пляж ДОЛ «Озёрный»

Спасский район, с. Выползово, оз. Сельное, пляж ДОЛ «Звёздный»

Спасский район, с. Выползово, оз. Сельное, пляж ДООЦ «Лазурный»

г.Касимов микрорайон «Затон» р.Ока

Касимовский район р.п Сынтул озеро Сынтул

Клепиковский район, д. Полушкино, р. Пра, пляж турбазы «Мещера»

Клепиковский район, д. Лункино, оз. Белое, пляж ДОЛ «Радуга»

Клепиковский район, д. Владычино, оз. Мартыново пляж СОЛ «Дружба» ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец»

Клепиковский район с.п. Очкинское, д. Селезнево оз.Чистое

Ермишинский район р.п. Ермишь пруд Ермишь

Шацкий район с.Тарадеи р. Тарадея

Кадомский район р.п Кадом река Мокша