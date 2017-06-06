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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали 41 ДТП

10:54 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 4 дорожно-транспортных происшествиях в регионе 6 человек получили травмы. Еще в 37 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 7672 нарушения правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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