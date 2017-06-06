В ДТП в Рязани пострадала женщина и 2-летний ребенок

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла вчера примерно в 18.00 в Рязани на улице Московское шоссе у д.21 Б. 29-летняя жительница Рязанской области, двигаясь по парковочной площадке на автомобиле «Лада Гранта», не уступила дорогу другому транспортному средству. В результате «Лада» столкнулась с автомобилем «Тойота».

В ДТП женщина-водитель отечественного автомобиля, а также ехавший с ней 2-летний ребенок получили травмы и были доставлены в больницу. В момент ДТП мальчик был пристегнут с помощью детского автокресла.