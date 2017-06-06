В Рязани мотоциклист без прав попал в ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла вчера примерно в 22.20 в областном центре. Автомобиль «Хендай» столкнулся с двигающимся мотоциклом «ИЖ-ЮПИТЕР», за рулем которого находился 19-летний рязанец.

В ДТП водитель мотоцикла и ехавшая с ним 16-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. В момент ДТП водитель мотоцикла и его пассажирка не использовали мотошлемы, на мототранспортном средстве во время движения отсутствовал свет фар. Кроме того, у мотоциклиста не было водительских прав.