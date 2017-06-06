Рязанцы завоевали медали Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по плаванию

Команда Рязанской области приняла участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России по плаванию, которая прошла с 28 мая по 2 июня в Пензе, сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. Александра Мокроусова, воспитанница тренера Марии Серегиной, заняла 1 место вольным стилем на дистанции 50 м и стала второй на дистанции 50 м баттерфляем. Михаил Станин занял 2 место на 50 м брассом и стал третьим на дистанции 25 м брассом. Марина Авдонина заняла 2 место на дистанции 50 м вольным стилем и стала третьей на дистанции 50 м на спине. Георгий Абдуллин занял 1 место на дистанции 200 м брассом и стал вторым на 100 м брассом. Илья Даньшов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем и занял 2 место баттерфляем.

В комбинированной эстафете 4х50 команда Рязанской области заняла 3 место (А. Мокроусова, М. Авдонина, И. Даньшов, Г. Абдуллин).

В эстафете 2х25 вольным стилем команда Мурманской-Рязанской области заняла 1 место (Е. Чумакова, М. Станин)

Тренирует спортсменов Лиляна Станина.