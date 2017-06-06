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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Жители Рязанской области нарушили миграционное законодательство

11:27 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки жилого массива села Авангард Чучковского района выяснилось, что 29-летний житель села фиктивно поставил на учет по месту своего жительства гражданина республики Таджикистан.

В поселке Мурмино полицейские выявили нарушение миграционного законодательства, совершенное 36-летним местным жителем. Он фиктивно зарегистрировал по своему адресу гражданку Республики Узбекистан.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит крупный штраф.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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