Важные мелочи жизни писателя Михаила Зощенко предстанут перед глазами жителей Рязанской области

Как сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма, со 2 июня по 10 июля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдет выставка «Михаил Зощенко: мелочи жизни». На выставке в Константинове представлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Зощенко. Экспонаты представлены в своеобразных витринах-чемоданах. У каждого чемодана свой цвет, свое настроение, своя тема. Один из них посвящен юности будущего писателя: его участию в первой мировой войне. В другом чемодане - «мелочи жизни», относящиеся к тому периоду, когда Зощенко, по его словам, «был богат, но счастлив не был».

Одна из важнейших тем в творчестве Зощенко – попытка найти рецепт счастья, молодости, здоровья и даже бессмертия. Благодаря материалам выставки можно проследить историю поисков писателя, а также познакомиться с героями некоторых произведений со всеми милыми и нелепыми «мелочами» их жизни.

Письма читателей и друзей, людей совершенно незнакомых и очень близких, а также письма самого Зощенко к любимым женщинам составят один из разделов выставки. Для зрителя это возможность узнать о неизвестных ранее сторонах жизни знаменитого писателя, увидеть неожиданные грани его личности.