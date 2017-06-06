В водоеме Рязанской области обнаружили труп мужчины

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.36 спасатели поисково-спасательной станции на воде Касимовского района из реки Ока у поселка Елатьма подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единица техники, 5 человек поисково-спасательной станции на воде Касимовского района.