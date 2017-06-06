В выходные в Рязанской области ожидаются заморозки

По сведениям синоптиков, 3 июня 2017 года ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, температура днем по области +9 +14 градусов, в Рязани +11 +13, тип погоды II благоприятный.

4 июня 2017 года: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, температура ночью по области 0 +5, местами заморозки на почве до – 2 градусов, в Рязани 0 +2. Днем по области +12 +17, в Рязани +13 + 15, тип погоды II благоприятный.