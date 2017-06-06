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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В выходные в Рязанской области ожидаются заморозки

12:16 / Актуально

По сведениям синоптиков, 3 июня 2017 года ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, температура днем по области +9 +14 градусов, в Рязани +11 +13, тип погоды II благоприятный.

4 июня 2017 года: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, температура ночью по области 0 +5, местами заморозки на почве до – 2 градусов, в Рязани 0 +2. Днем по области +12 +17, в Рязани +13 + 15, тип погоды II благоприятный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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