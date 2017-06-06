Рязанский предприниматель недоплатил более миллиона рублей налогов

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязани. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

По данным следствия, период с 2012 по 2014 год индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей продуктами, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ изготовил фиктивные документы о приобретении продукции. Он также частично не указал полученную прибыль в книге учета доходов и расходов. В результате он недоплатил налогов в размере более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений ФНС и МВД России. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины индивидуального предпринимателя. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.