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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области украл теленка

12:41 / Общество
Вырученные от продажи краденого деньги он собирался потратить на свидание с девушкой

Как сообщает сайт УМВД России по области, в дежурную часть полиции поступила информация от фермера, занимающегося разведением крупного рогатого скота в селе Выжелес Спасского района Рязанской области. Он рассказал, что из его хозяйственной постройки похищен теленок.

На месте полицейские установили, что ночью злоумышленник проник в ангар с животными и украл теленка. Причастным к преступлению оказался 26-летний местный житель. Он собирался встретиться с девушкой, но денег на свидание не было. В селе, в котором он живёт, никто ему денег в долг не дал. «Подзаработать» он решил другим способом. Ночью через окно мужчина влез в ангар для животных. Там он отвязал теленка, после чего сломал несколько досок и через образовавшийся проём вывел теленка из ангара. Теленка он впоследствии продал.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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