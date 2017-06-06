Житель Рязанской области украл теленка

Вырученные от продажи краденого деньги он собирался потратить на свидание с девушкой

Как сообщает сайт УМВД России по области, в дежурную часть полиции поступила информация от фермера, занимающегося разведением крупного рогатого скота в селе Выжелес Спасского района Рязанской области. Он рассказал, что из его хозяйственной постройки похищен теленок.

На месте полицейские установили, что ночью злоумышленник проник в ангар с животными и украл теленка. Причастным к преступлению оказался 26-летний местный житель. Он собирался встретиться с девушкой, но денег на свидание не было. В селе, в котором он живёт, никто ему денег в долг не дал. «Подзаработать» он решил другим способом. Ночью через окно мужчина влез в ангар для животных. Там он отвязал теленка, после чего сломал несколько досок и через образовавшийся проём вывел теленка из ангара. Теленка он впоследствии продал.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В ближайшее время он предстанет перед судом.