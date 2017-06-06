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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские стоматологи презентовали горожанам социальный лечебно-образовательный проект «Уроки здоровья»

12:42 / Здоровье
Рязанские стоматологи презентовали горожанам социальный лечебно-образовательный проект «Уроки здоровья»

Коллектив сети стоматологических поликлиник совместно с местным отделением партии «Единая Россия» взялся за серьезную проблему: сохранения здоровья детей и взрослых. Чтобы предотвратить развитие заболеваний, специалисты, основываясь на последних разработках в области стоматологических технологий, предложили рязанцам бесплатную программу, включающую обучение основам правильного ухода за зубами. Проект стал развитием направления, которое глава региона Николай Любимов назвал приоритетным – обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

Презентуя проект 1 июня, врач-стоматолог ортодонт рязанской клиники «Прайм-стоматология» Владимир Тихонов рассказал горожанам как наиболее эффективно бороться с кариесом, который в последнее время лидирует в числе наиболее распространенных недугов. Главное – профилактика, уверен специалист и предлагает еженедельно проводить лечебно-образовательные «Уроки здоровья» для детей и взрослых, которые будут проходить во вновь открытом центре «Бобрёша».

Презентацию «Уроков здоровья» в открывшемся накануне лечебно-профилактическом центре «Бобреша» провела главный врач клиники Наталья Цветкова. Здесь все подготовлено для проведения профилактической работы и с малышами, и с детьми школьного возраста, и со взрослыми. В программе образовательного курса – все тонкости правильного ухода за полостью рта и зубами: как правильно чистить зубы, как подбирать зубные щетки, какие пасты наиболее эффективны и так далее. Также слушателям планируют демонстрировать, как работает зубной техник на современном стоматологическом оборудовании. Всем прошедшим «Уроки здоровья» инициаторы проекта будут выдавать специальные памятки.

Для участников презентации, – а ими вместе с жителями Октябрьского района стали председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, замминистра здравоохранения региона Олег Митин, и префект округа Александр Селиванов, – провели экскурсию по «Бобрёше».

Комментируя итоги презентации «Уроков здоровья» и перспективы дальнейшей реализации этой инициативы, замминистра здравоохранения региона Олег Митин высказался в поддержку начинания коллег. «Профилактика – это великая наука. Как врач, я горячо приветствую любые мероприятия, направленные на распространение знаний о том, как сохранить здоровье, – сказал он. – Отрадно, что проект задуман не только образовательным, но и лечебным. А это значит, что доступность медицинских услуг для горожан продолжает неуклонно расти, а система оказания медицинской помощи населению в целом – развиваться в том направлении, которое задает сегодня руководитель области Николай Любимов».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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