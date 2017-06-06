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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Мошенницу из Рязанской области отправили под суд

13:00 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Рязани. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в июле 2012 года обвиняемая, будучи беременной, снялась с регистрационного учета по месту постоянного жительства в городе Михайлове и зарегистрировалась в доме своей родственницы в поселке Заря Михайловского района. Поселок относится зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. После рождения ребенка обвиняемая и его зарегистрировала по этому адресу. При этом ни она, ни ребенок фактически в поселке не проживали. Женщина обратилась в государственные органы с заявлениями о назначении ей и дочери денежных выплат как гражданам, постоянно проживающим на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом, указав заведомо ложные и недостоверные сведения. Таким образом, обвиняемая в период с сентября 2012 года по декабрь 2016 года незаконно получила более 340 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Михайловского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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