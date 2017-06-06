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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области ожидается шквалистый ветер и град

14:15 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ближайший час на территории региона местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с. Местами кратковременный дождь,гроза,град. Явления сохранятся до конца суток 2 июня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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