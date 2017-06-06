Глава рязанского региона Николай Любимов: «Мы намерены вкладывать больше средств, чем планировалось, в развитие среднего профобразования»

Об этом врио губернатора заявил сегодня во время делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме. Темой для обсуждения стали вопрос: «Образование в регионах: затраты или инвестиции?». Актуальные вопросы развития этой сферы руководители регионов, предприниматели, профильные специалисты обсудили вместе с министром образования РФ Ольгой Васильевой.

В рамках дискуссии речь шла о технологическом и кадровом обновлении сферы образования, господдержке и инвестициях в отрасль, подготовке молодых специалистов, востребованных на рынке труда.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов ответил на ряд вопросов участников делового завтрака о приоритетах развития регионального образования, планах в отношении финансирования этой сферы. В частности, глава региона подчеркнул, что приоритетами на ближайшую перспективу будут усиление профориентационной работы с молодежью, укрепление взаимодействия между учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования и работодателями, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда области, развитие дуального образования. «Мы очень серьезно подходим сегодня к вопросам профориентации, ориентируем молодежь на получение специальностей, востребованных на уже действующих предприятиях, или тех, которые откроются в ближайшее время. В этом нам поможет Кванториум «Дружба», который мы обязательно откроем в сентябре этого года», – сказал Николай Любимов.

По словам врио губернатора, в целом система среднего профессионального образования сейчас требует повышенного внимания и более четкой ориентации на нужды реального сектора экономики. «На предприятиях сейчас недостаточно квалифицированных специалистов среднего звена. Мы работаем для того, чтобы обеспечить эту потребность, и намерены вкладывать больше средств, чем планировалось, в развитие среднего профобразования, – сказал Николай Любимов. – Мы уже сейчас успешно привлекаем инвесторов, предприятия к работе по развитию профильного образования, это направление будем развивать и дальше».

По словам главы региона, в области активно используется как отечественный, так и зарубежный опыт по развитию дуального образования. В настоящее время 24 предприятия Рязанской области имеют отделения в вузах и ссузах.

Квалифицированные кадры нужны сейчас. Кооперация усилий на основе правильного, грамотного прогноза потребностей предприятий в специалистах – одна из главных наших задач. И по такому пути будем двигаться дальше. Вкладывает и государство, и бизнес-сообщество. За такой формой работы, где сотрудничают все заинтересованные стороны, – будущее, – подчеркнул Николай Любимов.

Об укреплении взаимодействия власти и общества по всем ключевым направлениям социально-экономического развития говорилось и на деловом завтраке, организованном в рамках ПМЭФ Сбербанком России, в котором принял участие депутат Госдумы РФ от Рязанской области, Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Необходимо взаимное доверие. Давайте слушать людей. Тогда наши предложения Президенту РФ будут базироваться на чем-то более устойчивом, на реальных потребностях общества», – подчеркнул Андрей Макаров.

В своем выступлении парламентарий подробно остановился на вопросах структурных реформ управления. «Реформа должна подразумевать, в первую очередь, ответственность за результат», – отметил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ. Он также затронул такие темы, как борьба с коррупцией, развитие бизнеса, сохранение человеческого капитала.

Источник: сайт правительства Рязанской области