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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские дизайнеры победили в трех престижных конкурсах

14:46 / Общество

Все они – студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры. Творчество молодежи и их наставников, направленное на формирование современной удобной и безопасной городской среды, вызывает живой интерес у руководства Рязани, что стимулирует дальнейшее развитие дизайнерского мастерства. Как свидетельство этого – участие рязанцев в IX Международном фестивале дизайна и архитектуры, который прошел в апреле этого года в Благовещенске, и в состоявшихся недавно в Сочи ХХ Международной конференции дизайнеров и специализированной выставке-конкурсе «Дизайн-Лэнд`2017». Со своими проектами в названных соревнованиях участвовали 32 студента кафедры дизайна Рязанского филиала. Все они были удостоены высокого признания. По столь знаменательному случаю 2 июня в вузе прошла пресс-конференция, на которой преподаватели и студенты, показав журналистам награды, поделились своими впечатлениями и дальнейшими планами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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