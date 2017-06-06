В Рязанской области проходят уроки противопожарного всеобуча

Сотрудники министерства природопользования проводят их, встречаясь со школьниками и студентами.

Беседу о правилах пожарной безопасности в лесах с учащимися Рязанского многопрофильного колледжа провела начальник отдела охраны и защиты лесов министерства природопользования Рязанской области Галина Кононова.

Речь шла о правилах поведения в лесу, ответственности за причинение ему вреда.

Студентам рассказали, как действовать в случаях обнаружения лесных пожаров, в частности, о необходимости немедленно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления по телефону 28-79-59 или на телефон прямой линии лесной охраны 8-(800)-100-94-00.

Молодые люди отвечали на вопросы и за правильные ответы получали подарок – блокнот, обложка которого оформлена рисунком финалиста творческого конкурса «Сохраним лес от пожара» Никиты Семочкина.

Представители министерства природопользования региона подарили библиотеке колледжа Красную книгу Рязанской области.