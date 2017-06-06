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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Музыкальные вечера ждут рязанцев в выходные

15:01 / Культура

Как сообщает сайт администрации областного центра, завтра, 3 июня в 18.00 в городском парке на улице Ленина состоится традиционный «Арт-субботник». В этот день для рязанцев и гостей города выступят молодая исполнительница современной эстрадной музыки «Кукла Саша» и Ксения Быстрова – участница шоу «Голос», победитель областного этапа «Российской студенческой весны». Специальный гость программы – победитель Всероссийского фестиваля альтернативных культур «СОК 2013» (г. Чебоксары) – репер ДИF.

4 июня в 17.00 в Центральном парке культуры и отдыха состоится концерт продюсерского центра «Media Format», приуроченный ко Дню защиты детей. В концертной программе – эстрадные номера вокалистов и ансамблей, победителей Всероссийских и Международных конкурсов. На сцене прозвучат около 40 композиций различных музыкальных жанров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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