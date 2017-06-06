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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Строительство двух новых ФОКов в районах Рязанской области включат в федеральную программу

15:22 / Власть
Строительство двух новых ФОКов в районах Рязанской области включат в федеральную программу

Предварительная договоренность об этом достигнута сегодня во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме главы региона Николая Любимова и министра спорта РФ Павла Колобкова

На встрече обсуждались вопросы участия региона в федеральных программах, направленных на развитие спорта и укрепление материально-технической базы отрасли, популяризацию здорового образа жизни.

По словам главы региона Николая Любимова, на встрече обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры области. «Мы говорили о тех объектах, для строительства которых региону нужна федеральная помощь. Это ФОКи, ледовые арены, крытые катки, которыми сможет пользоваться большое количество людей», – сказал Николай Любимов. Он уточнил, что, в частности, речь шла о возможностях поддержки для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области. «Мы предварительно договорились, что они будут включены в федеральную программу при наличии соответствующего финансирования», – отметил врио губернатора. Кроме того, как отметил глава региона, одной из тем разговора стало обсуждение комплекса мероприятий, направленных на развитие массового спорта в Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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