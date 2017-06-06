Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Мы используем все возможности для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес и стимулировать его рост»

Об этом врио губернатора Рязанской области заявил 2 июня на сессии «Настройка налоговой системы: цели и параметры» Петербургского международного экономического форума

Модератором сессии стал председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. В работе приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, руководители налоговой службы и ряда регионов РФ, российские и иностранные эксперты.

На сессии было отмечено, что в настоящее время важнейшая цель налоговой системы — стимулирование деловой активности, роста экономики и инвестиций, создание конкурентных условий для развития предприятий. В связи с этим необходимо упорядочить существующие льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных инструментов. Налоговая система должна стать конкурентоспособной, понятной, максимально прозрачной и предсказуемой. При этом необходимо сохранить устойчивость бюджетной системы, обеспечить дальнейшее исполнение социальных обязательств государства и стимулировать привлечение инвестиций.

Глава рязанского региона отметил, выступая на сессии, что для принятия взвешенного, разумного решения все параметры настройки налоговой системы необходимо обсуждать совместно с бизнес-сообществом.

Мы в Рязанской области именно так и стараемся делать, ищем решения совместно с деловым сообществом. Мы максимально, насколько это возможно, постараемся уменьшить налоговое давление на бизнес, – подчеркнул Николай Любимов.

По его словам, это, прежде всего, выражается в понижающем коэффициенте по налогу на недвижимость. Кроме того, для новых предприятий применяется пониженная ставка по налогу на прибыль, предпринимателям предоставляются налоговые каникулы. «Мы используем все возможности, которые нам предоставляет налоговое законодательство, для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес и стимулировать его рост», – отметил Николай Любимов. Он добавил, что в соответствии с поручением главы государства В.В. Путина, налоговая система должна быть скорректирована к 1 января 2019 года. «Она должна стать прозрачной и понятной. Думаю, что механизмы, которые сейчас отрабатываются, которые мы обсуждаем, позволят сделать ее такой к сроку, порученному Президентом РФ», – сказал врио губернатора.

Источник: сайт правительства Рязанской области