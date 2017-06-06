Ночью с улиц Рязани вывезли 83 кубометра грунтовых наносов

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня ночью уборку проводили на улицах Телевизионной, Магистральной, Строителей у путепроводе на Куйбышевском шоссе. В работе были задействованы 34 единицы техники.

Сегодня в уборке города задействованы 3 трактора, 4 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала весны с улиц областного центра убрали более 7 800 кубометров грунтовых наносов.

Кроме того, специалисты муниципальных коммунальных служб окосили траву на общей площади порядка 418 тысяч квадратных метров.