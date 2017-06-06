Как в Рязанской области осуществляется поддержка творческих индустрий и инноваций

Этот вопрос обсуждался на заседании «круглого стола», проведенного в рамках подготовки к 3-му Культурному форуму регионов России в областной библиотеке имени Горького. «Круглый стол» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере» провели член Общественной палаты РФ О. Воронова и секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина. Участниками обсуждения стали представители областной власти, муниципальных образований региона, творческих союзов, инициаторы и руководители творческих проектов, представители гражданского общества, журналисты.

Среди главных проблем развития творческих индустрий инноваций были названы:

- несовершенная нормативная и правовая база осуществления таких проектов,

- проблемы, связанные с осуществлением их финансирования,

- отсутствие специалистов, способных работать в творческой индустрии,

- разобщенность участников и недостаток информации о проектах и инновациях в социально-культурной сфере региона.

Прозвучавшие на заседании «круглого стола» предложения, названные его участниками проблемы будут обобщены и станут основой итогового документа 3-го Культурного форума регионов России, который состоится в сентябре 2017 года в Москве.