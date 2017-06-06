Рязанским мальчишкам и девчонкам устроили праздник

Сегодня, 2 июня, в Рязанском дворце молодежи состоялся праздник, приуроченный к Дню защиты детей. В качестве гостей на него были приглашены мальчишки и девчонки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Праздник при поддержке правительства Рязанской области организовала московский благотворитель Валентина Шумилова. Она привезла артистов театра «Миллениум», которые показали маленьким зрителям спектакль «Белоснежка и семь гномов» и профессиональных клоунов, которые развлекали гостей до начала представления.

Перед спектаклем все желающие могли еще и поучаствовать в мастер-классах по плетению косичек, аквагриму, созданию открыток. Их проводили сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина поблагодарила Валентину Шумилову за то, что она организовала такой благотворительный праздник в нашем городе и подчеркнула, что это уже не первая подобная благотворительная акция. «Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем наше сотрудничество продолжалось», – подчеркнула Елена Буняшина.