15:29 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
296

В Рязанской области стартовала акция «Лето без табачного дыма»

16:00 / Здоровье

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Елена Сорокина.

Старт акции «Лето без табачного дыма» традиционно приурочен к Всемирному дню без табака, отмечаемому 31 мая. Участие в ней может принять любой желающий. В этом году акция пройдет в несколько этапов. С 5 июня в торговых центрах города Рязани и образовательных организациях будут размещены информационные афиши.

С 20 по 30 июня пройдут дни открытых дверей в кабинетах отказа от курения – в это время рязанцам предложат пройти обследование. Кабинеты созданы на базе 18 учреждений здравоохранения в городах Рязань, Касимов, Скопин и Сасово, в Пронском, Ряжском, Рязанском, Спасском и Шиловском районах. Мобильные площадки медпрофилактики будут работать в ТРЦ «М5Молл» и в рамках фестивального лета «Встречи на Почтовой».

Во время третьего этапа, который будет проходить весь июль, рязанцам предложат отказаться от курения. С 1 по 9 августа участники пройдут повторное обследование в кабинетах отказа от курения, чтобы зарегистрировать изменения показателей здоровья.

На основе полученных результатов будут подведены итоги акции. Победители получат сертификаты на бесплатную профессиональную гигиену полости рта, абонементы на бесплатное посещение бассейнов, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Акция проводится в регионе с 2010 года. За это время участие в ней приняли около 1500 жителей Рязани и области, из них 474 сумели отказаться от вредной привычки. По результатам итогового исследования у них было подтверждено улучшение состояния здоровья и показателей жизненного объема легких.

– Максимальное количество участников акции было в 2014 году, в 2015 и 2016 годах их стало меньше, – отметил заместитель министра здравоохранения области Олег Митин. – Мы выяснили, что это связано не с потерей популярности акции, а с уменьшением количества курящих среди молодежи. Если 8 лет назад нужно было доказывать, что курение наносит большой вред организму, сейчас это все понимают.

Главный внештатный специалист регионального министерства здравоохранения по медицинской профилактике Владимир Хоминец сообщил, что 33% жителей региона курят, но 80% из них хотели бы отказаться от пагубной привычки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские стоматологи презентовали горожанам социальный лечебно-образовательный проект «Уроки здоровья»

В Рязанской области стартовал социальный проект «Забота и здоровье»

В этом году в медицинские учреждения Рязанской области обратились 347 человек с жалобами на укусы клещей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
12:22
Назначен директор управления Рязанского троллейбуса
12:08
В Рязанской области тушили сарай
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы